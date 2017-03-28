Маркин: «Все бельгийские болельщики получили истинное удовольствие от посещения России»

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин рассказал о настроение бельгийских болельщиков, приехавших поддержать свою национальную команду во время контрольного матча Россия – Бельгия.

«Приезжать в Россию совсем не страшно, а совсем наоборот. Все бельгийцы получили истинное удовольствие от посещения страны. Я думаю, что они, как мультипликаторы, передадут всю информацию, чтобы ехали в Россию всегда и необязательно только по каким-то событиям», – сказал Маркин.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.