Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лебедев считает, что сборная России может проиграть даже второму составу Бельгии

Лебедев считает, что сборная России может проиграть даже второму составу Бельгии

28 марта 2017, 15:10
19

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборной России и сборной Бельгии. По мнению функционера, российской команде нужно возвращать любовь болельщиков, показывая хорошую игру.

«Если сборная России хочет вернуть любовь болельщиков, ей нужно показывать хорошую игру. Не обязательно побеждать, главное, чтобы болельщик видел, что команда борется, сопротивляется и настраивается на позитивный результат. У футболистов нашей сборной должны гореть глаза от гордости и счастья, что на их футболках нарисован флаг Российской Федерации. Когда игроки 90 минут ходят по полю пешком, то особых положительных эмоций это не вызывает.

Сборная у нас одна, и мы должны ее поддерживать, но хочется большего. Несколько игроков основного состава сборной Бельгии не приедет, но от этого она слабее не становится. Сборная России может даже второму составу сборной Бельгии проиграть. Но неважно, какой сегодня будет результат, я все равно буду поддерживать нашу команду. Уверен, что матчи нашей команды будут собирать полные трибуны», – сказал Лебедев.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Бельгия
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чеба
1490703305
Аплодисменты!!! Адекватное мнение!!!
Ответить
Cant Stop
1490703331
полные трибуны будут от фееричной игры. пускай даже через раз побеждают.... но у нас ни результата, ни игры одни обиды на болельщиков.....
Ответить
adekvat
1490703879
И он прав.
Ответить
Barsuk52
1490704912
она может и 4 составу проиграть
Ответить
Kulima
1490706224
Вот уверен, что сгоняют вничью, только потому что, рфс выпешет премию бельгийцам
Ответить
4agaaa
1490707338
А разве есть ещё какие то варианты??
Ответить
PNZ1985
1490707478
.. надобно запастись вискарем, ибо не важен результат, а процесс)
Ответить
Muhametshin
1490707567
По сути бельгийцы могли бы не приезжать к нам, мы и без матча уже проиграли по всем статьям и статистикам.
Ответить
lekseij2007
1490708715
раньше у лихтенштейна выигрывали, но сейчас уже не факт.
Ответить
vladimir-7
1490709299
Сборная России по футболу играет так, как ГД разрабатывает и принимает законы, а РФС ничего не делает для развития футбола в стране. И. Лебедев, напиши нам,чем занимается конкретно РФС в части развития футбола в РФ.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+