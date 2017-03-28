«Урал»: «Планомерно подводим Павлюченко к матчам РФПЛ»

Пресс-служба «Урала» прокомментировала состояние здоровья нападающего Романа Павлюченко. Напомним, футболист получил травму на сборах в феврале текущего года. Сообщается, что тренерский штаб клуба планомерно подводит форварда к матчам РФПЛ.

«Роман Павлюченко провел пару тренировок в общей группе, в понедельник отыграл 30 минут в матче с футбольным клубом «Пафос» на Кипре. Тренерский штаб планомерно подводит его к ближайшим играм чемпионата России. Роман получил повреждение еще на зимних сборах в конце февраля, восстановление немного затянулось, травма была несерьезная», – заявили в пресс-службе «Урала».

Ближайший матч «Урал» проведет против «Анжи» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч состоится 31 марта в Махачкале.