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«Урал»: «Планомерно подводим Павлюченко к матчам РФПЛ»

28 марта 2017, 14:43
3

Пресс-служба «Урала» прокомментировала состояние здоровья нападающего Романа Павлюченко. Напомним, футболист получил травму на сборах в феврале текущего года. Сообщается, что тренерский штаб клуба планомерно подводит форварда к матчам РФПЛ.

«Роман Павлюченко провел пару тренировок в общей группе, в понедельник отыграл 30 минут в матче с футбольным клубом «Пафос» на Кипре. Тренерский штаб планомерно подводит его к ближайшим играм чемпионата России. Роман получил повреждение еще на зимних сборах в конце февраля, восстановление немного затянулось, травма была несерьезная», – заявили в пресс-службе «Урала».

Ближайший матч «Урал» проведет против «Анжи» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч состоится 31 марта в Махачкале.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман
Комментарии (3)
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himik2-62
1490704327
рома зверь,с закрытыми глазами подходит к тренировкам.не дай бог откроют 31го писец анжуйцам
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опус 2
1490724468
Силком подводите ?
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Мары
1490725756
Создаётся ощущение, что пресс служба Урала подводит нас к мысли, что если Рома выйдет, то весь Анжи ляжет. Сорри, но в это я не верю.Ему надо не только на поле выйти, но и набрать форму, а это опять время.
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