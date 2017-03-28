Агент: «Дзюба ушел от меня, не вспоминая, что я сделал для него»

Бывший агент нападающего «Зенита» Артема Дзюбы Глеб Панферов рассказал, каким был российский форвард в юности. По словам Панферова, «Спартак» отказывался заключать контракт с игроком из-за его тяжелого характера.

«Когда я взялся за него, то ему было шестнадцать. Он еще играл за школу «Спартака», и его не хотели брать в дубль. Через того же Талалаева, работавшего в «Спартаке» помощником Скалы, я договорился с тренером Сергеем Родионовым, чтобы Дзюбе разрешили хотя бы тренироваться с дублем. Я ходил на все его матчи, ездил с ним на турнир Гранаткина, поэтому видел в нем перспективу и считал, что он вырастет в сильного форварда.

Почему «Спартак» не хотел брать Дзюбу в дубль? Из-за его характера. Он же всегда высказывает свое мнение. Лет в тринадцать, например, он на год ушел из «Спартака» в академию Есауленко. Руководителям «Спартака» не нравилась его нагловатость и раскованность.

Обычно агенты в России тупо берут количеством. Подписывают всех подряд и смотрят, кто из них выплывет. Я же работал точечно с теми, в ком видел перспективу. Дзюба стал моим первым клиентом. Я уже почти договорился со спортивным директором «Спартака» Федотовым и техническим директором Смоленцевым о профессиональном контракте для Артема, но его родители решили, что им нужен более серьезный агент, который поддержит их материально. Я спросил Артема: «Что не так?» – «Все вопросы к родителям. Они все решают». Так всегда отвечают игроки, уходящие к другим агентам.

У меня с Дзюбой был двухлетний контракт. Как контракт закончился, он и ушел, не вспоминая, что я делал для него раньше», – заявил Панферов.