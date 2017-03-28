Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Дзюба ушел от меня, не вспоминая, что я сделал для него»

Агент: «Дзюба ушел от меня, не вспоминая, что я сделал для него»

28 марта 2017, 07:07
8

Бывший агент нападающего «Зенита» Артема Дзюбы Глеб Панферов рассказал, каким был российский форвард в юности. По словам Панферова, «Спартак» отказывался заключать контракт с игроком из-за его тяжелого характера.

«Когда я взялся за него, то ему было шестнадцать. Он еще играл за школу «Спартака», и его не хотели брать в дубль. Через того же Талалаева, работавшего в «Спартаке» помощником Скалы, я договорился с тренером Сергеем Родионовым, чтобы Дзюбе разрешили хотя бы тренироваться с дублем. Я ходил на все его матчи, ездил с ним на турнир Гранаткина, поэтому видел в нем перспективу и считал, что он вырастет в сильного форварда.

Почему «Спартак» не хотел брать Дзюбу в дубль? Из-за его характера. Он же всегда высказывает свое мнение. Лет в тринадцать, например, он на год ушел из «Спартака» в академию Есауленко. Руководителям «Спартака» не нравилась его нагловатость и раскованность.

Обычно агенты в России тупо берут количеством. Подписывают всех подряд и смотрят, кто из них выплывет. Я же работал точечно с теми, в ком видел перспективу. Дзюба стал моим первым клиентом. Я уже почти договорился со спортивным директором «Спартака» Федотовым и техническим директором Смоленцевым о профессиональном контракте для Артема, но его родители решили, что им нужен более серьезный агент, который поддержит их материально. Я спросил Артема: «Что не так?» – «Все вопросы к родителям. Они все решают». Так всегда отвечают игроки, уходящие к другим агентам.

У меня с Дзюбой был двухлетний контракт. Как контракт закончился, он и ушел, не вспоминая, что я делал для него раньше», – заявил Панферов.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mr Abdullaev
1490675373
Сука
Ответить
Зэб
1490676870
Ну и что ты плачешь?Спроси у Дзюбы может все таки вспоминает.
Ответить
пряник929
1490680030
Колобок.....
Ответить
RedWhiteFans2
1490682143
На его бульдожьей морде написано, что он по трупам будет ходить ради бабла. Футбол на втором месте. Человек -который умел прикрывать мяч спиной.
Ответить
nemolod
1490685525
Агент тоже не тимуровцем был-чего плакаться то!
Ответить
Мары
1490686046
Да у Дзюбы вся карьера такая. В глазах на уменье, а нули от контрактов.
Ответить
Cuervo
1490687610
балабол это дзюба
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+