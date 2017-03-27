Роналду в сезоне-2016/17 заработал больше всех игроков, Моуринью – лучший по заработку среди тренеров

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал самым доходным футболистом нынешнего сезона. Заработок португальца составил 87,5 миллиона евро, включая бонусы и рекламу. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью возглавил рейтинг наставников с самым высоким доходом: 54-летний специалист в сезоне-2016/17 заработал 28 миллионов.

Пять самых зарабатывающих игроков:

1. Криштиану Роналду («Реал») – 87,5 миллиона евро

2. Лионель Месси («Барселона») – 76,5

3. Неймар («Барселона») – 55,5

4. Гарет Бэйл («Реал») – 41

5. Эсекьель Лавесси («Хэбэй Чайна Форчун») – 28,5

Пять самых зарабатывающих тренеров:

1. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 28 миллионов евро

2. Марчелло Липпи (сборная Китая) – 23

3. Лоран Блан (экс-«ПСЖ») – 20

4. Карло Анчелотти («Бавария») – 15,8

5. Хосеп Гваридиола («Манчестер Сити») – 14,5