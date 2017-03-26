Бен Арфа чувствует себя в «ПСЖ» наказанным

Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа выразил недовольство своим положением во французском клубе. По словам 30-летнего игрока, он не намерен быть запасным в команде и хочет получить шанс, чтобы доказать свою состоятельность.

«Я ничего не требую – мне просто нужен шанс. Хочу почувствовать, что в команде существует конкуренция. Я боец, который не собирается сдаваться и нацелен только на победу. Для меня тяжело быть запасным, эта ситуация похожа на наказание. Если мне дадут шанс и я им не воспользуюсь, то уйду сам», – цитирует Бен Арфа Get Football News France.

Напомним, Бен Арфа перешел в «ПСЖ» летом 2016 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник провел за парижский клуб в Лиге 1 23 матча (пять – в стартовом составе), в которых отметился одной результативной передачей.