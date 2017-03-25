Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Я приехал в Загреб, чтобы повидать друзей и насладиться хорошей погодой»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о причинах посещения поединка отборочного турнира к ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины, который состоялся в пятницу, 24 марта, в Загребе.

    «Я ни от кого ничего не скрываю. Я приехал, чтобы отлично провести выходные и встретиться с моими друзьями – Предрагом Миятовичем и Давором Шукером. В курсе, что большинство думает, будто я просматривал некоторых футболистов. Но знаете, для того, чтобы понаблюдать воочию за игроками мне не обязательно путешествовать по разным странам. Мне о них и так все известно.

    Я приехал сюда в качестве человека, который хочет отдохнуть и насладиться хорошей погодой после дождя в Манчестере», – приводит слова Моуринью HNTV.

    Ранее сообщалось, что португальский специалист прибыл на игру для переговоров с хорватским нападающим «Фиорентины» Николой Калиничем.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2017 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11