Моуринью: «Я приехал в Загреб, чтобы повидать друзей и насладиться хорошей погодой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о причинах посещения поединка отборочного турнира к ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины, который состоялся в пятницу, 24 марта, в Загребе.

«Я ни от кого ничего не скрываю. Я приехал, чтобы отлично провести выходные и встретиться с моими друзьями – Предрагом Миятовичем и Давором Шукером. В курсе, что большинство думает, будто я просматривал некоторых футболистов. Но знаете, для того, чтобы понаблюдать воочию за игроками мне не обязательно путешествовать по разным странам. Мне о них и так все известно.

Я приехал сюда в качестве человека, который хочет отдохнуть и насладиться хорошей погодой после дождя в Манчестере», – приводит слова Моуринью HNTV.

Ранее сообщалось, что португальский специалист прибыл на игру для переговоров с хорватским нападающим «Фиорентины» Николой Калиничем.