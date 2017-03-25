Давыдов: «Чувствую себя в Белграде как дома, здесь везде можно увидеть изображения спартаковского ромбика»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой», который состоится сегодня в Белграде. По словам игрока, в столице Сербии он чувствует себя как дома из-за множества красно-белых цветов вокруг.

«Матч открытия нашей новой арены, наверное, запомню на всю жизнь. Это была первая встреча на спартаковском стадионе. Лучшем стадионе, на котором мне когда-либо доводилось играть. В тот сентябрьский день испытал непередаваемые эмоции. Пришло много болельщиков, мы играли с дружественной нам командой. И погода благоволила. В общем, до сих пор с радостью вспоминаю тот поединок с сербами в Москве. А теперь мы все в предвкушении ответного матча в Белграде! Кстати, уже бывал там. Мой друг очень любит путешествовать. Он как-то сказал: «Сербию нужно посетить обязательно». Зимой ездили туда в отпуск.

Успел ли посмотреть стадион «Райко Митич»? Только снаружи. Не попал внутрь, так как арена была закрыта. Но прогулялся вокруг стадиона. У меня даже есть фото на его фоне. Очень понравились нанесенные граффити в красно-белых цветах. А еще здесь везде можно увидеть изображения спартаковского ромбика. Так что ощущаю себя в Белграде как дома», – сказал Давыдов.

Поединок «Црвена Звезда» – «Спартак» состоится в субботу, 25 марта. Начало – в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.