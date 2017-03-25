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    Давыдов: «Чувствую себя в Белграде как дома, здесь везде можно увидеть изображения спартаковского ромбика»

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой», который состоится сегодня в Белграде. По словам игрока, в столице Сербии он чувствует себя как дома из-за множества красно-белых цветов вокруг.

    «Матч открытия нашей новой арены, наверное, запомню на всю жизнь. Это была первая встреча на спартаковском стадионе. Лучшем стадионе, на котором мне когда-либо доводилось играть. В тот сентябрьский день испытал непередаваемые эмоции. Пришло много болельщиков, мы играли с дружественной нам командой. И погода благоволила. В общем, до сих пор с радостью вспоминаю тот поединок с сербами в Москве. А теперь мы все в предвкушении ответного матча в Белграде! Кстати, уже бывал там. Мой друг очень любит путешествовать. Он как-то сказал: «Сербию нужно посетить обязательно». Зимой ездили туда в отпуск.

    Успел ли посмотреть стадион «Райко Митич»? Только снаружи. Не попал внутрь, так как арена была закрыта. Но прогулялся вокруг стадиона. У меня даже есть фото на его фоне. Очень понравились нанесенные граффити в красно-белых цветах. А еще здесь везде можно увидеть изображения спартаковского ромбика. Так что ощущаю себя в Белграде как дома», – сказал Давыдов.

    Поединок «Црвена Звезда» – «Спартак» состоится в субботу, 25 марта. Начало – в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.03.2017 16:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 26 марта 2017, 11:43

      ...сколько волка не корми...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      whitenigger24 26 марта 2017, 06:12

      Крутое шоу Сербы вчера устроили! Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 25 марта 2017, 23:33

      Вот свиньи! Весь Белград засрали своими ромбиками!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 25 марта 2017, 22:17

      Спартачи и там напачкали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 марта 2017, 17:32

      А откуда в Сербии, символика ФК "Спартак"? А точне, как она там оказалась?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 25 марта 2017, 16:55

      Сербы - братья!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 16:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А где наших нет ?
      Разве ж только на луне ?

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 25 марта 2017, 16:20

      Тут здесь везде..))))))))
      ©Кличко

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Munez89 25 марта 2017, 16:24

      Здесь тебе не тут )))

      1
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