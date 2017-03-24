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    Нигматуллин: «Сборная России сегодня обязана выиграть!»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против Кот-д'Ивуара. По мнению Нигматуллина, эта встреча станет проверкой для главного тренера Станислава Черчесова, которому придется найти замены отсутствующим игрокам команды.

    «Каждый хочет победы национальной команды! Ждем появления рисунка сборной, его узнаваемости. Состав должен быть сильнейшим. Хочется, чтобы получали свои шансы и играли те, кто хорошо, ярко выглядят в чемпионате.

    Черчесову придется найти замены отсутствующим игрокам, потому что такие ситуации могут быть и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира. Главный тренер вынужден уже наигрывать состав, потому что не так много времени осталось до этих турниров.

    Сегодня мы обязаны выигрывать! Черчесов максималист и всегда ставит высокие задачи в любом матче. Важно побеждать и не пропускать независимо от статуса матча. Надеюсь, что 2:0 наши спокойно и уверенно выиграют», — сказал Нигматуллин.

    Напомним, что матч Россия – Кот-д'Ивуар пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2017 18:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 24 марта 2017, 21:23

      2:0 спокойно и уверенно, проиграли!

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    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 24 марта 2017, 19:42

      Они будут стараться (как обычно) и, как обычно, из этого ничего не выйдет. Мы вот ЭТО выкормили мутковским лимитом.

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