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    Самедов: «Сборная России должна вернуть доверие болельщиков своей игрой»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара рассказал, как проходит сбор национальной команды. Также хавбек заявил, что игроки должны вернуть доверие и интерес болельщиков своей игрой и отношением.

    – Чем этот сбор принципиально отличается от предыдущих? На что делается упор?

    – Первые дни мы выходили из-под нагрузок, которые получили в клубах. Тем более у всех было разное состояние – кто-то в субботу играл, кто-то в воскресенье. А в среду уже поработали как следует. Много занимаемся тактикой, разбираем прошлые ошибки.

    – После матча с Катаром на сборную обрушился поток критики, хотя до этого были неплохие встречи. Почему болельщики так легко начинают чуть ли не ненавидеть свою команду?

    – Мы заслужили эту критику. В Катаре выглядели просто плохо. Не имеем права так проваливаться. И только своей игрой и отношением можно вернуть доверие и интерес зрителей. Верю, что все будет хорошо. Потому что если опять же вынести за скобки матч с Катаром, то лично я вижу прогресс. Команда движется в правильном направлении.

    – В плане отношения болельщиков, в контрольных матчах на первое место выходит результат?

    – Да. И самоотдача, которая должна быть сумасшедшей! Важно показать, на что мы способны на фоне такой сильной сборной, как Бельгия.

    Напомним, что матч Россия – Кот-д'Ивуар пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2017 12:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 марта 2017, 18:51

      Сборную болельщик любит, только вот футболисты на нас положили большой прибор! Поэтому и играют плохо!

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      Рейтинг: +281

      serhz 24 марта 2017, 16:03

      Вот , вот --доверие игрой и самоотдачей ! - а пока только чесание языками во всех СМИ и на ТВ .

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 марта 2017, 12:52

      "Первые дни мы выходили из-под нагрузок, которые получили в клубах" - капельницы после ночных клубов?)

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Chesn0k 24 марта 2017, 14:26

      ну почему же только капельницы, еще электрофрез и кислородные коктели

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      Рейтинг: +305

      Bobafett > RedGreenHooligan 24 марта 2017, 14:33

      И душ шарко

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