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  • Самедов: «Сборная России должна вернуть доверие болельщиков своей игрой»

Самедов: «Сборная России должна вернуть доверие болельщиков своей игрой»

24 марта 2017, 12:40
5

Полузащитник сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара рассказал, как проходит сбор национальной команды. Также хавбек заявил, что игроки должны вернуть доверие и интерес болельщиков своей игрой и отношением.

– Чем этот сбор принципиально отличается от предыдущих? На что делается упор?

– Первые дни мы выходили из-под нагрузок, которые получили в клубах. Тем более у всех было разное состояние – кто-то в субботу играл, кто-то в воскресенье. А в среду уже поработали как следует. Много занимаемся тактикой, разбираем прошлые ошибки.

– После матча с Катаром на сборную обрушился поток критики, хотя до этого были неплохие встречи. Почему болельщики так легко начинают чуть ли не ненавидеть свою команду?

– Мы заслужили эту критику. В Катаре выглядели просто плохо. Не имеем права так проваливаться. И только своей игрой и отношением можно вернуть доверие и интерес зрителей. Верю, что все будет хорошо. Потому что если опять же вынести за скобки матч с Катаром, то лично я вижу прогресс. Команда движется в правильном направлении.

– В плане отношения болельщиков, в контрольных матчах на первое место выходит результат?

– Да. И самоотдача, которая должна быть сумасшедшей! Важно показать, на что мы способны на фоне такой сильной сборной, как Бельгия.

Напомним, что матч Россия – Кот-д'Ивуар пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Самедов Александр
Комментарии (5)
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Chesn0k
1490349166
"Первые дни мы выходили из-под нагрузок, которые получили в клубах" - капельницы после ночных клубов?)
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serhz
1490360622
Вот , вот --доверие игрой и самоотдачей ! - а пока только чесание языками во всех СМИ и на ТВ .
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Опорник84
1490370715
Сборную болельщик любит, только вот футболисты на нас положили большой прибор! Поэтому и играют плохо!
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