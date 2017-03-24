Ивуарийцы не против участия в матче Фернандеса

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет попасть в заявку сборной России на товарищеский матч с ивуарийцами. Сегодня РФС получил письменное подтверждение, что соперник россиян не против участия натурализованного бразильца в товарищеской встрече.

Окончательное решение остается за тренерским штабом. На данный момент известно, что РФС ожидает информации от бельгийцев, как те отнесутся к участию Фернандеса. Ранее Виталий Мутко сообщил, что участие защитника армейцев в игре не исключено.

Если это произойдет, то за Россию сможет дебютировать первый в истории полевой игрок из Бразилии.