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    Ивуарийцы не против участия в матче Фернандеса

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет попасть в заявку сборной России на товарищеский матч с ивуарийцами. Сегодня РФС получил письменное подтверждение, что соперник россиян не против участия натурализованного бразильца в товарищеской встрече.

    Окончательное решение остается за тренерским штабом. На данный момент известно, что РФС ожидает информации от бельгийцев, как те отнесутся к участию Фернандеса. Ранее Виталий Мутко сообщил, что участие защитника армейцев в игре не исключено.

    Если это произойдет, то за Россию сможет дебютировать первый в истории полевой игрок из Бразилии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2017 11:30
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +11234

      alp 24 марта 2017, 21:17

      а какая разница. они и его трахнули

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 24 марта 2017, 18:32

      еще бы были против

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 24 марта 2017, 17:36

      Не понимаю.. Почему все удивляютя тому, что мы спросили разрешения?

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 марта 2017, 16:59

      Потом и накажут за участие.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 марта 2017, 16:14

      Зачем он нужен. Такой же слабый как и все наши правые защитники . Лучше Анюкова так и нет до сих пор.

      -1
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Nesterenko 24 марта 2017, 17:07

      Нормальный игрок, атакующий крайний защитник с высоким КПД, уж точно лучше старпёра Анюкова!!!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 19element87 25 марта 2017, 18:16

      Вот именно, АТАКУЮЩИЙ защитник. В атаке хорош, а в защите нулевой. А нужен нормальный надежный защитник. Я имел ввиду не сегодняшнего Анюкова, а просто его лучшие годы, это был лучший правый защитник РФПЛ, и до сих пор ему нет равных.

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      Рейтинг: +702

      19element87 > Nesterenko 25 марта 2017, 21:48

      не согласен, на счёт Марио то он атакующий защитник (вдумайся в слова) то есть и в защите играет и атаку поддержать может, так что это оптимальный вариант для нашей сборной на данный момент!!! а на счёт Анюкова, каким бы он там хорошим не был, всё равно сейчас он для сборной староват (это моё субъективное мнение)!!!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 19element87 26 марта 2017, 06:52

      Естественно сейчас он стар, я говорю про его лучшие. И до сих пор нет ему достойной замены . Что касается Фернандеса, то он в атаке хорош, а в защите плохо играет, это было видно и в ЛЧ, мое мнение. Не лучше того же Смольникова.

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      Рейтинг: +702

      19element87 > Nesterenko 26 марта 2017, 20:07

      Вот чё люди думают!!! https://bombardir.ru/articles/453302-Reyting-Luchshie-igroki-v-istorii-chempionata-Rossii-pravye-zaschitniki

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 24 марта 2017, 15:57

      Чё-то НИХ. ....Я не понятно
      Он россиян по паспорту. ВаЩе нах разрешение спрашивать

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      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 24 марта 2017, 14:55

      Разрешили... Ивуарийцы... Может еще у правительства Гондураса разрешение спросить...

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 24 марта 2017, 12:27

      Хмм... Испрашивать у кого-то разрешение на свои внутренние дела? Без комментариев...

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      Рейтинг: +345

      zadira56 24 марта 2017, 12:16

      Марио-хороший игрок!

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      Рейтинг: +702

      19element87 > SAPOG 24 марта 2017, 17:05

      Ну не сравнивай сборную Бразилии с нашей, у них там критерии намного выше!!!

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 24 марта 2017, 12:09

      и с бразильцем чпокнут наших!)

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      Рейтинг: +702

      19element87 > PNZ1985 24 марта 2017, 17:10

      с таким настроением точно чпокнут)))

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > 19element87 26 марта 2017, 11:18

      0:2 че я говорил) РФ Бельгия 1:3.. просто мы достигли дна, нахуй лимит нахуй Мутко

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