Бубнов: «Проблема сборной России в том, что все ее защитники – не ведущие, а ведомые»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии товарищеских матчей сборной России против Кот-д'Ивуара и Бельгии заявил, что наша национальная команда имеет серьезные проблемы с защитой. По словам эксперта, у россиян нет фундамента в обороне, от которого можно отталкиваться при построении игры.

«Оборона – это основа сборной, фундамент. Если фундамент не монолитен, то здание рухнет. Сейчас у нас нет монолитного фундамента, он только закладывается. Правильно Фабио Капелло в свое время говорил, что у нас и так мало россиян, а если брать игроков уровня сборной, то и выбирать не из кого. Получается, что выбирают из худшего лучшее. Если брать показатели и уровень сборных, которые борются за самые высокие места, то у нас нет ни одного защитника их уровня.

Мне кажется, что Нойштедтер в этом списке лишний. У нас в России много таких, как Нойштедтер. Тот же Бурлак, например, был бы не хуже. Жиров – из Махачкалы, Зайцев из «Амкара»… Проблема еще и в том, что все защитники в сборной России – ведомые, а не ведущие. Они не занимают лидирующие позиции в своих клубах. Кутепов – под Таски или Боккетти, Кудряшов – под Навасом, Семенов – под Анхелем или Родолфо, Васин – под Василием Березуцким. Если в клубе футболисты не выступают в роли босса, то в сборной сделать у них это не получится. Очень серьезная проблема», – сказал Бубнов.

Отметим, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищескую встречу против Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи сыграет с Бельгией.