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  • Бубнов: «Проблема сборной России в том, что все ее защитники – не ведущие, а ведомые»

Бубнов: «Проблема сборной России в том, что все ее защитники – не ведущие, а ведомые»

23 марта 2017, 22:16
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии товарищеских матчей сборной России против Кот-д'Ивуара и Бельгии заявил, что наша национальная команда имеет серьезные проблемы с защитой. По словам эксперта, у россиян нет фундамента в обороне, от которого можно отталкиваться при построении игры.

«Оборона – это основа сборной, фундамент. Если фундамент не монолитен, то здание рухнет. Сейчас у нас нет монолитного фундамента, он только закладывается. Правильно Фабио Капелло в свое время говорил, что у нас и так мало россиян, а если брать игроков уровня сборной, то и выбирать не из кого. Получается, что выбирают из худшего лучшее. Если брать показатели и уровень сборных, которые борются за самые высокие места, то у нас нет ни одного защитника их уровня.

Мне кажется, что Нойштедтер в этом списке лишний. У нас в России много таких, как Нойштедтер. Тот же Бурлак, например, был бы не хуже. Жиров – из Махачкалы, Зайцев из «Амкара»… Проблема еще и в том, что все защитники в сборной России – ведомые, а не ведущие. Они не занимают лидирующие позиции в своих клубах. Кутепов – под Таски или Боккетти, Кудряшов – под Навасом, Семенов – под Анхелем или Родолфо, Васин – под Василием Березуцким. Если в клубе футболисты не выступают в роли босса, то в сборной сделать у них это не получится. Очень серьезная проблема», – сказал Бубнов.

Отметим, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищескую встречу против Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи сыграет с Бельгией.

Источник: Sportbox.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Zeff
1490300935
У нас все игроки такие. Привыкли в своих клубах легионерам подыгрывать.
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Робинзон
1490302351
раз в год и Бубен толково раскладывает .
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sergun-kuk
1490306272
Все правильно! Им не к чему стремиться! У них все есть! Их это устраивает - быть ведомыми!
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elizaveta-285
1490306800
зачем быть ведущими?! это - большая ответственность! А так на дурака можно карьеру сделать....Обидно за наш футбол!!!!
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Болельщик Реал Мадрида
1490327818
Проблема сборной России-отсутствие профессиональных и качественных игроков, готовых выкладываться на поле, а не получать за просто так деньги. Пробоема в Мудко и остальных бездарях-функционерах, погрязших в коррупции.
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alex1951
1490338100
Проблема России - это Бубнов, который бубнит,бубнит и бубнит.... Человек,которому херово даже тогда,когда ему хорошо....)))
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