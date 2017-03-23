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    Бубнов: «Проблема сборной России в том, что все ее защитники – не ведущие, а ведомые»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии товарищеских матчей сборной России против Кот-д'Ивуара и Бельгии заявил, что наша национальная команда имеет серьезные проблемы с защитой. По словам эксперта, у россиян нет фундамента в обороне, от которого можно отталкиваться при построении игры.

    «Оборона – это основа сборной, фундамент. Если фундамент не монолитен, то здание рухнет. Сейчас у нас нет монолитного фундамента, он только закладывается. Правильно Фабио Капелло в свое время говорил, что у нас и так мало россиян, а если брать игроков уровня сборной, то и выбирать не из кого. Получается, что выбирают из худшего лучшее. Если брать показатели и уровень сборных, которые борются за самые высокие места, то у нас нет ни одного защитника их уровня.

    Мне кажется, что Нойштедтер в этом списке лишний. У нас в России много таких, как Нойштедтер. Тот же Бурлак, например, был бы не хуже. Жиров – из Махачкалы, Зайцев из «Амкара»… Проблема еще и в том, что все защитники в сборной России – ведомые, а не ведущие. Они не занимают лидирующие позиции в своих клубах. Кутепов – под Таски или Боккетти, Кудряшов – под Навасом, Семенов – под Анхелем или Родолфо, Васин – под Василием Березуцким. Если в клубе футболисты не выступают в роли босса, то в сборной сделать у них это не получится. Очень серьезная проблема», – сказал Бубнов.

    Отметим, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищескую встречу против Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи сыграет с Бельгией.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.03.2017 22:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 марта 2017, 09:48

      Проблема России - это Бубнов,
      который бубнит,бубнит и бубнит....
      Человек,которому херово даже тогда,когда ему хорошо....)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 24 марта 2017, 06:56

      Проблема сборной России-отсутствие профессиональных и качественных игроков, готовых выкладываться на поле, а не получать за просто так деньги. Пробоема в Мудко и остальных бездарях-функционерах, погрязших в коррупции.

      3
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 24 марта 2017, 01:06

      зачем быть ведущими?! это - большая ответственность! А так на дурака можно карьеру сделать....Обидно за наш футбол!!!!

      2
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 24 марта 2017, 00:57

      Все правильно! Им не к чему стремиться! У них все есть! Их это устраивает - быть ведомыми!

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 23 марта 2017, 23:52

      раз в год и Бубен толково раскладывает
      .

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 марта 2017, 23:28

      У нас все игроки такие. Привыкли в своих клубах легионерам подыгрывать.

      1
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