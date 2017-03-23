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    Источник: «Локомотив» хочет выкупить Ари у «Краснодара»

    Нападающий «Краснодара» Ари, на правах аренды защищающий цвета «Локомотива», может продолжить выступать за московский клуб. Напомним, железнодорожники арендовали бразильца до конца нынешнего сезона без права последующего выкупа.

    По информации источника, красно-зеленые довольны игрой футболиста и намерены выкупить его трансфер до окончания действия аренды. При этом «Краснодар» не прочь окончательно расстаться с форвардом, чьими выступлениями не были довольны ранее.

    В нынешнем сезоне Ари провел в РФПЛ в общей сложности 13 матчей, в которых записал на свой счет семь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФАН

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    23.03.2017 21:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 марта 2017, 08:27

      Продать пока хотят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 23 марта 2017, 22:29

      ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ВПЕРЕД!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 23 марта 2017, 21:49

      Локо лучше не спешить, а то Ари перестанет забивать))

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 марта 2017, 21:39

      Форвард хороший, но проблемный в плане характера и дисциплины

      1
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      Рейтинг: +18

      Русик292 23 марта 2017, 21:12

      Хорошо

      0
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