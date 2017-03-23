Источник: «Локомотив» хочет выкупить Ари у «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Ари, на правах аренды защищающий цвета «Локомотива», может продолжить выступать за московский клуб. Напомним, железнодорожники арендовали бразильца до конца нынешнего сезона без права последующего выкупа.

По информации источника, красно-зеленые довольны игрой футболиста и намерены выкупить его трансфер до окончания действия аренды. При этом «Краснодар» не прочь окончательно расстаться с форвардом, чьими выступлениями не были довольны ранее.

В нынешнем сезоне Ари провел в РФПЛ в общей сложности 13 матчей, в которых записал на свой счет семь голов и сделал три результативные передачи.