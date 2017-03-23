Бубнов: «Высокая конкуренция в сборной России? Сейчас из худших выбирают лучших»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи против Кот-д'Ивуара и Бельгии. По словам специалиста, на данный момент в национальной команде нет проблем только с вратарской линией.

«У нас по большому счету сейчас команды нет. О чем можно говорить, когда сборная абсолютно не сыграна. У нас не только в обороне большие проблемы, но и в атаке, а также в центре поля. У нас всего одна не проблемная линия – вратарская. Чуть шире выбор в центре поля, но в целом, куда ни ткни – везде проблемы.

О задачах в таком случае говорить сложно. Выйти и сыграть на максимуме своих возможностей, наиграть состав и определиться с костяком. Есть набор футболистов – нет костяка. Высокая конкуренция? (смеется) Сейчас из худших выбирают лучших», – сказал Бубнов.

Напомним, товарищеская игра против Кот-д'Ивуара состоится 24 марта в Краснодаре, а встреча с Бельгией пройдет в Сочи 28 марта.