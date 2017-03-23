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    Бубнов: «Высокая конкуренция в сборной России? Сейчас из худших выбирают лучших»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи против Кот-д'Ивуара и Бельгии. По словам специалиста, на данный момент в национальной команде нет проблем только с вратарской линией.

    «У нас по большому счету сейчас команды нет. О чем можно говорить, когда сборная абсолютно не сыграна. У нас не только в обороне большие проблемы, но и в атаке, а также в центре поля. У нас всего одна не проблемная линия – вратарская. Чуть шире выбор в центре поля, но в целом, куда ни ткни – везде проблемы.

    О задачах в таком случае говорить сложно. Выйти и сыграть на максимуме своих возможностей, наиграть состав и определиться с костяком. Есть набор футболистов – нет костяка. Высокая конкуренция? (смеется) Сейчас из худших выбирают лучших», – сказал Бубнов.

    Напомним, товарищеская игра против Кот-д'Ивуара состоится 24 марта в Краснодаре, а встреча с Бельгией пройдет в Сочи 28 марта.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.03.2017 18:49
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11234

      alp 24 марта 2017, 21:24

      вот тут бубен прав как никогда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 марта 2017, 21:11

      Бубен прав на 100 !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 23 марта 2017, 21:15

      Не часто такое бывает,что все с Бубой согласны.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 23 марта 2017, 21:00

      Прав бубнила - полевой команды нет. Как вариант - поставить на игру семь воротников ( стоят стеной прямо в воротах и подпрыгивают, если надо), одного настоящего вратаря и трёх нападающих. Точно не пропустим, а на контратаке поймаем!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > tuzik1 27 марта 2017, 00:15

      Род свой себе в рот засунь, и им его закрой! Я тебе, спартачина, не девочка!.. Нравится слово "половой"? жду в гости, посмотрим -ты какой? Жену взять не забудь, половик -затейник....ХА!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 23 марта 2017, 20:50

      просто много игроков одного уровня, а команда действительно пока не сыграна.

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 23 марта 2017, 20:13

      Первый раз согласен с бубном на сто

      3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 марта 2017, 20:05

      маэстро, в этот раз вы правы...

      2
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 23 марта 2017, 19:54

      Интересно Черчесов с ним согласиться

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > OPG-Diversant 23 марта 2017, 20:04

      А что делать ))? Других нет ((((

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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 23 марта 2017, 19:45

      согласен

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 марта 2017, 19:33

      Не из худших, а из некудышных

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