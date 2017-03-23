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    Червиченко: «По «Зениту» бумерангом бьет полный отказ от собственных кадров»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» делает большую ошибку, отпуская собственных воспитанников в другие клубы. По словам специалиста, это является серьезным упущением в работе петербургского клуба.

    «По команде бьет бумерангом полный отказ от собственных кадров. Возьмем последний матч чемпионата России с «Арсеналом». У питерцев на поле вышел только один свой воспитанник – 34-летний Саша Кержаков. И то на замену во втором тайме. Все остальные – либо пришлые россияне, либо легионеры.

    Считаю, что это серьезное упущение в работе клуба. Вспомните команду Петржелы, сколько талантов тогда появилось... А сейчас что, ни одного нет? Так же не бывает. В том же «Спартаке» молодые игроки худо-бедно доходят до основы, в Питере же – как отрезало», – сказал Червиченко.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.03.2017 17:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 24 марта 2017, 03:23

      по зинаиде бумерангом бъёт ВСЁ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 марта 2017, 01:23

      Потому что в Зените поставлена совсем другая работа и приоритеты.Зачем,что либо воспитывать, когда можно купить уже что то готовое.Этим Зенит и занят на внутреннем и внешнем рынке, хотя это не помогает.У них как в басне Крылова: А вы друзья как не садитесь..... Коуч им нужен.Коуч.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 марта 2017, 21:22

      а сколько спартаковцев разбежалось.. тьма..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > кошмарик 24 марта 2017, 03:25

      так и в спартаке играют,а теперь перечисли сколько и куда разбежалось воспитанников зины?

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 23 марта 2017, 19:28

      Это беспечность и расточительство!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 марта 2017, 18:48

      пока Дюков и Митрофанушка в Зените не будет толку в команде и тем более своих воспитанников, гнать их пора и уже это надо было сделать вчера

      1
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    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 23 марта 2017, 18:24

      он прав, только Петржеле таланты достались от Морозова

      2
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 23 марта 2017, 18:08

      По делу всё.

      1
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 23 марта 2017, 18:04

      Зенит считает, что у него деньги будут всегда и смысла своих подтягивать нет.

      1
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