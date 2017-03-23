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  • Червиченко: «По «Зениту» бумерангом бьет полный отказ от собственных кадров»

Червиченко: «По «Зениту» бумерангом бьет полный отказ от собственных кадров»

23 марта 2017, 17:22
11

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» делает большую ошибку, отпуская собственных воспитанников в другие клубы. По словам специалиста, это является серьезным упущением в работе петербургского клуба.

«По команде бьет бумерангом полный отказ от собственных кадров. Возьмем последний матч чемпионата России с «Арсеналом». У питерцев на поле вышел только один свой воспитанник – 34-летний Саша Кержаков. И то на замену во втором тайме. Все остальные – либо пришлые россияне, либо легионеры.

Считаю, что это серьезное упущение в работе клуба. Вспомните команду Петржелы, сколько талантов тогда появилось... А сейчас что, ни одного нет? Так же не бывает. В том же «Спартаке» молодые игроки худо-бедно доходят до основы, в Питере же – как отрезало», – сказал Червиченко.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (11)
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OPG-Diversant
1490281456
Зенит считает, что у него деньги будут всегда и смысла своих подтягивать нет.
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ZENIT GOAL
1490281693
По делу всё.
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aguila_real
1490282648
он прав, только Петржеле таланты достались от Морозова
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Garrincha58
1490284120
пока Дюков и Митрофанушка в Зените не будет толку в команде и тем более своих воспитанников, гнать их пора и уже это надо было сделать вчера
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meiram
1490286495
Это беспечность и расточительство!
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кошмарик
1490293325
а сколько спартаковцев разбежалось.. тьма..
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Мары
1490307789
Потому что в Зените поставлена совсем другая работа и приоритеты.Зачем,что либо воспитывать, когда можно купить уже что то готовое.Этим Зенит и занят на внутреннем и внешнем рынке, хотя это не помогает.У них как в басне Крылова: А вы друзья как не садитесь..... Коуч им нужен.Коуч.
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Каратель помойников
1490315010
по зинаиде бумерангом бъёт ВСЁ!
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