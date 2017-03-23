Червиченко: «По «Зениту» бумерангом бьет полный отказ от собственных кадров»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «Зенит» делает большую ошибку, отпуская собственных воспитанников в другие клубы. По словам специалиста, это является серьезным упущением в работе петербургского клуба.

«По команде бьет бумерангом полный отказ от собственных кадров. Возьмем последний матч чемпионата России с «Арсеналом». У питерцев на поле вышел только один свой воспитанник – 34-летний Саша Кержаков. И то на замену во втором тайме. Все остальные – либо пришлые россияне, либо легионеры.

Считаю, что это серьезное упущение в работе клуба. Вспомните команду Петржелы, сколько талантов тогда появилось... А сейчас что, ни одного нет? Так же не бывает. В том же «Спартаке» молодые игроки худо-бедно доходят до основы, в Питере же – как отрезало», – сказал Червиченко.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.