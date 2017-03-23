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    Головин считает, что на Евро-2016 сборная России была наказана за недоработки и отсутствие максимальной концентрации

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин заявил, что на Евро-2016 национальной команде не хватило концентрации, чтобы показать хороший результат. Напомним, на чемпионате Европы во Франции россияне не смогли преодолеть групповой этап.

    «Первое время переживал, конечно, тем более в таком возрасте. Сыграли неудачно, много грязи обрушилось, много думал, но через какое-то время тренеры и ребята из команды сказали, что надо забыть и смотреть вперед. Что сейчас и происходит – более или менее забыл об этом.

    Где-то недоработали, где-то не было максимальной концентрации. Может, в чемпионате России за такое прощают, но на чемпионате Европы мы были за это сразу наказаны», – сказал Головин.

    Добавим, что 24 марта сборная России в Краснодаре проведет товарищеский матч против команды Кот-д'Ивуара, а 28 марта встретится в Сочи с Бельгией.

    Источник: ТАСС

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    23.03.2017 15:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +439

      сасас 23 марта 2017, 16:22

      команде не хватило команды,нормальных игроков и нормального тренера

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