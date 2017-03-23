Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Врач сборной России: «Никакого дискомфорта Глушаков не испытывает»

    Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о ходе восстановления после травмы полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    «Глушаков работает одну часть тренировки в общей группе, другую – индивидуально. Более того, с каждым разом индивидуальная часть будет становиться меньше. Сейчас он никакого дискомфорта не испытывает. Лечение практически полностью было завершено до сбора национальной команды.

    Медобследование показало значительную положительную динамику. Для тренерского штаба здоровье футболистов всегда важнее, чем любые, даже самые серьезные, задачи», – рассказал Безуглов в эфире программы «Все на Матч».

    Напомним, что Глушаков не примет участия в предстоящем товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, который состоится 24 марта в Краснодаре.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2017 07:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 23 марта 2017, 08:40

      Все в порядке у человека)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 марта 2017, 07:52

      Как раз такой силовой футболист сборной в предстоящем матче не помешал бы, но здоровье игрока важнее.
      И это правильно.
      Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 23 марта 2017, 15:22

      Абсолютно согласен.
      Подписываюсь под каждым словом.

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11