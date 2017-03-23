Врач сборной России: «Никакого дискомфорта Глушаков не испытывает»

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о ходе восстановления после травмы полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

«Глушаков работает одну часть тренировки в общей группе, другую – индивидуально. Более того, с каждым разом индивидуальная часть будет становиться меньше. Сейчас он никакого дискомфорта не испытывает. Лечение практически полностью было завершено до сбора национальной команды.

Медобследование показало значительную положительную динамику. Для тренерского штаба здоровье футболистов всегда важнее, чем любые, даже самые серьезные, задачи», – рассказал Безуглов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, что Глушаков не примет участия в предстоящем товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, который состоится 24 марта в Краснодаре.