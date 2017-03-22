Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер не хочет играть в обороне команды, но готов это делать, если там видит его главный тренер.

«Мне не нравится играть в обороне, но так хочет тренер, и это делается в интересах всей команды. Если он думает, что я подхожу для этой позиции, то я буду там играть. Нужно делать так, как нужно твоему клубу, а не как хочется тебе.

Да, я готов играть на любой позиции, которой нужно. Но уверен, что есть позиции на поле, где бы я пригодился больше. В прошлом году я играл в полузащите и организовал много голов», – приводит слова Милнера Sky Sports.

Напомним, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с начала нынешнего сезона использует Милнера на позиции крайнего защитника.