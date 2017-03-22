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    Милнер не хочет играть в обороне

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер не хочет играть в обороне команды, но готов это делать, если там видит его главный тренер.

    «Мне не нравится играть в обороне, но так хочет тренер, и это делается в интересах всей команды. Если он думает, что я подхожу для этой позиции, то я буду там играть. Нужно делать так, как нужно твоему клубу, а не как хочется тебе.

    Да, я готов играть на любой позиции, которой нужно. Но уверен, что есть позиции на поле, где бы я пригодился больше. В прошлом году я играл в полузащите и организовал много голов», – приводит слова Милнера Sky Sports.

    Напомним, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с начала нынешнего сезона использует Милнера на позиции крайнего защитника.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 10:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 марта 2017, 15:00

      Красавчек. Вот за таких игроков стоит сотку лямов давать, которые на поле пашут, а не за петухов, которые хорошо разрекламированы и еще молоды.

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      Рейтинг: +10

      NAKENA 22 марта 2017, 14:29

      может он прав? время покажет.

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