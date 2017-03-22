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    Ещенко просит «Спартак» не расслаблять «булки»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался, что шумиха в прессе о лидерстве его команды в чемпионате России сказывается на психологическом состоянии футболистов. А это, в свою очередь, может повлиять на результаты. После 20 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

    – Кто из преследователей опаснее – ЦСКА или «Зенит»?

    – Мы сами. Если не расслабимся, выиграем чемпионат.

    – Есть предпосылки для расслабленности?

    – Слишком много говорится и пишется о том, что «Спартак» первый, отрыв в восемь, шесть очков… Это же влияет. А ЦСКА и «Зенит» хорошие команды, нам нельзя расслаблять «булки».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2017 06:31
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 марта 2017, 16:30

      Злой АЕК, сзади так и ждёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 марта 2017, 16:08

      Булки булками, но играть надо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 22 марта 2017, 11:52

      Судя по последней паре игр, сам же первый и расслабил.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 10:18

      Прав во всём.
      Проиграть мы можем только сами себе.Всё в наших руках.

      -1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 22 марта 2017, 10:16

      и это правда самим не терять очки не надеясь на других

      2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 22 марта 2017, 09:21

      Странно, Ещенко за свои булки беспокоиться стал, это не к добру.

      0
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 22 марта 2017, 09:20

      Нам нельзя расслаблять «булки» - мы мазохисты.

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 марта 2017, 09:13

      Еще впереди очные встречи против ЦСКА и Зенита, и будет очень непросто, также с остальными соперниками будет тяжело. Но это реальнейший шанс в этом сезоне для Спартака, и если они им не воспользуются - это будет только их вина. Конкуренты не такие сильные сейчас, тот же ЦСКА который еще не пропустил в этом году имеет проблемы с атакой. Про Зенит и говорить нечего, бардак там, который уже не первый год происходит между игроками и тренером. Мое мнение Спартак своего не упустит.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Klaido 22 марта 2017, 13:08

      Вся надежда уже на Кубок, хотя там неуступчивая Уфа с Беленовым и Семаком. Будем надеяться. Не отдавайте никому первое место, никто его в этом сезоне кроме Спартака не заслуживает.

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 марта 2017, 09:04

      Раслабляйте или нет не видать вам чемпионства

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 марта 2017, 08:18

      Это факт.

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