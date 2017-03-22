Ещенко просит «Спартак» не расслаблять «булки»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался, что шумиха в прессе о лидерстве его команды в чемпионате России сказывается на психологическом состоянии футболистов. А это, в свою очередь, может повлиять на результаты. После 20 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

– Кто из преследователей опаснее – ЦСКА или «Зенит»?

– Мы сами. Если не расслабимся, выиграем чемпионат.

– Есть предпосылки для расслабленности?

– Слишком много говорится и пишется о том, что «Спартак» первый, отрыв в восемь, шесть очков… Это же влияет. А ЦСКА и «Зенит» хорошие команды, нам нельзя расслаблять «булки».