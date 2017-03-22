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Ещенко просит «Спартак» не расслаблять «булки»

22 марта 2017, 06:31
17

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко признался, что шумиха в прессе о лидерстве его команды в чемпионате России сказывается на психологическом состоянии футболистов. А это, в свою очередь, может повлиять на результаты. После 20 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на шесть очков.

– Кто из преследователей опаснее – ЦСКА или «Зенит»?

– Мы сами. Если не расслабимся, выиграем чемпионат.

– Есть предпосылки для расслабленности?

– Слишком много говорится и пишется о том, что «Спартак» первый, отрыв в восемь, шесть очков… Это же влияет. А ЦСКА и «Зенит» хорошие команды, нам нельзя расслаблять «булки».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (17)
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oyabun
1490155998
Ещенко конечно немало косячит, но подкупает своим старанием и заряженностью на борьбу в игре. Не отбывает номер, а носится по полю как реактивный, стараясь отработать в каждом игровом моменте на 100%.
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Nerlinger
1490156740
Дааа... Это они любят...
Ответить
NEMETSRUS
1490162646
Раслабляйте или нет не видать вам чемпионства
Ответить
Nesterenko
1490163200
Еще впереди очные встречи против ЦСКА и Зенита, и будет очень непросто, также с остальными соперниками будет тяжело. Но это реальнейший шанс в этом сезоне для Спартака, и если они им не воспользуются - это будет только их вина. Конкуренты не такие сильные сейчас, тот же ЦСКА который еще не пропустил в этом году имеет проблемы с атакой. Про Зенит и говорить нечего, бардак там, который уже не первый год происходит между игроками и тренером. Мое мнение Спартак своего не упустит.
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Микояновский мясокомбинат
1490163639
Нам нельзя расслаблять «булки» - мы мазохисты.
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Павел Амурский
1490163719
Странно, Ещенко за свои булки беспокоиться стал, это не к добру.
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лёха72
1490166980
и это правда самим не терять очки не надеясь на других
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Мары
1490167083
Прав во всём. Проиграть мы можем только сами себе.Всё в наших руках.
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Cromathaar
1490172756
Судя по последней паре игр, сам же первый и расслабил.
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Zeff
1490189448
Злой АЕК, сзади так и ждёт.
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