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    Фернандес: «Спартак» впереди в таблице, но цель ЦСКА – опередить его»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил, что не видит значительных изменений в игре и тренировочном процессе команды после прихода на пост главного тренера Виктора Гончаренко. Также 26-летний футболист подчеркнул, что, несмотря на уверенное лидерство «Спартака» в турнирной таблице Премьер-лиги, красно-синие намерены опередить подопечных Массимо Карреры на финише сезона.

    «Мы знали Гончаренко, поэтому, в целом, продолжаем в том же духе, я бы не сказал, что многое изменилось. Он очень способствует развитию клуба, помогает все нам, игрокам. Да, мы теперь играем в три центральных защитника, но мои функции на поле не изменились. У нас все спокойно

    Наши шансы на чемпионство – хорошие. Да, «Спартак» впереди, но наша цель – опередить их. Заметил ли я различия в игре красно-белых по сравнению с прошлыми сезонами? Я не смотрю игры «Спартака» и не могу сказать точно, какие изменения произошли», – сказал Фернандес.

    После 20-ти туров ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков. В 26-м туре командам предстоит провести очный поединок на поле армейского клуба.

    Источник: ТАСС

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    21.03.2017 21:41
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 марта 2017, 07:45

      Фернандес: «Спартак» впереди в таблице, но цель ЦСКА – опередить его»
      Гинер:"цель оправдывает средства"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 22 марта 2017, 07:02

      Вперёд ЦСКА!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 22 марта 2017, 05:45

      победа и только победа, при чем в каждом матче, а то золота не видать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 22 марта 2017, 00:15

      ...удачи!..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 1bear 22 марта 2017, 08:26

      Спасибо! Но и Вы не сдавайте.

      0
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