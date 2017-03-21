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  • Фернандес: «Спартак» впереди в таблице, но цель ЦСКА – опередить его»

Фернандес: «Спартак» впереди в таблице, но цель ЦСКА – опередить его»

21 марта 2017, 21:41
5

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил, что не видит значительных изменений в игре и тренировочном процессе команды после прихода на пост главного тренера Виктора Гончаренко. Также 26-летний футболист подчеркнул, что, несмотря на уверенное лидерство «Спартака» в турнирной таблице Премьер-лиги, красно-синие намерены опередить подопечных Массимо Карреры на финише сезона.

«Мы знали Гончаренко, поэтому, в целом, продолжаем в том же духе, я бы не сказал, что многое изменилось. Он очень способствует развитию клуба, помогает все нам, игрокам. Да, мы теперь играем в три центральных защитника, но мои функции на поле не изменились. У нас все спокойно

Наши шансы на чемпионство – хорошие. Да, «Спартак» впереди, но наша цель – опередить их. Заметил ли я различия в игре красно-белых по сравнению с прошлыми сезонами? Я не смотрю игры «Спартака» и не могу сказать точно, какие изменения произошли», – сказал Фернандес.

После 20-ти туров ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков. В 26-м туре командам предстоит провести очный поединок на поле армейского клуба.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (5)
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1bear
1490130944
...удачи!..
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pegas1276
1490150718
победа и только победа, при чем в каждом матче, а то золота не видать...
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Obi Wan
1490155376
Вперёд ЦСКА!!!
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Каратель помойников
1490157958
Фернандес: «Спартак» впереди в таблице, но цель ЦСКА – опередить его» Гинер:"цель оправдывает средства"
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