Врач сборной России сообщил, что в составе команды возможны изменения

Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что в состав национальной команды могут быть внесены коррективы, так как некоторые игроки приехали в ее расположение с незалеченными повреждениями.

«Все футболисты прибыли в расположение сборной в Краснодар. Среди них есть травмированные ребята. Степень тяжести травм определим в первый день сбора. После этого не исключены какие-то коррективы», – сказал Безуглов.

В пятницу, 24 марта, российские футболисты проведут товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром, а 28 числа в Сочи сыграют с Бельгией.