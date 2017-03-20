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    Врач сборной России сообщил, что в составе команды возможны изменения

    Врач сборной России Эдуард Безуглов отметил, что в состав национальной команды могут быть внесены коррективы, так как некоторые игроки приехали в ее расположение с незалеченными повреждениями.

    «Все футболисты прибыли в расположение сборной в Краснодар. Среди них есть травмированные ребята. Степень тяжести травм определим в первый день сбора. После этого не исключены какие-то коррективы», – сказал Безуглов.

    В пятницу, 24 марта, российские футболисты проведут товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром, а 28 числа в Сочи сыграют с Бельгией.

    Источник: Twitter

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    20.03.2017 17:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 20 марта 2017, 20:13

      Так что, опять сборная калечная?!. А совсем новых и здоровых набрать не пробовали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 19:46

      значит Какашку вызовут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 20 марта 2017, 18:06

      Половину состава надо выгнать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Romanich94 20 марта 2017, 18:03

      Надо им допинга вколоть))
      Хоть футбол посмотрим...

      3
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Romanich94 20 марта 2017, 18:51

      и без этого уже мозг е..ут всему нашему футболу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 17:57

      особенно будут учтены психологические травмы...

      3
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