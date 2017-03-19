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    Моуринью: «Предпочту победу в Лиге Европы четвертому месту в АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что победа в Лиге Европы для него является более предпочтительной целью, чем четвертое место по итогам сезона АПЛ.

    «Я предпочту победу в Лиге Европы, потому что это не только дает нам возможность выступить в Лиге чемпионов на следующий сезон, но и престиж, трофей и шанс побороться за Суперкубок УЕФА. Однако это не значит, что мы выиграем еврокубок, поэтому должны бороться за четверку сильнейших в АПЛ», – сказал Моуринью.

    Отметим, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, имея в активе 52 очка. В рамках 1/4 финала Лиги Европы «красные дьяволы» сыграют с «Андерлехтом».

    Источник: Goal.com

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    19.03.2017 21:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 марта 2017, 09:20

      не так давно арсенал был в 4ке а сейчас 6 так что не все потеряно плотность высока может и ливерку потесним хотя я бы хотел чтобы в четверке оказались Челси тотенхем ливер и мю

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 марта 2017, 00:18

      " МЮ " должен выигрывать ВСЁ !!!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 марта 2017, 22:29

      ГУБА НЕ ДУРА!! ТЕМ БОЛЕЕ ПОБЕДА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ + ТРОФЕЙ. а четвертое место только лига чемпионов!!

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