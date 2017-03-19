Моуринью: «Предпочту победу в Лиге Европы четвертому месту в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что победа в Лиге Европы для него является более предпочтительной целью, чем четвертое место по итогам сезона АПЛ.

«Я предпочту победу в Лиге Европы, потому что это не только дает нам возможность выступить в Лиге чемпионов на следующий сезон, но и престиж, трофей и шанс побороться за Суперкубок УЕФА. Однако это не значит, что мы выиграем еврокубок, поэтому должны бороться за четверку сильнейших в АПЛ», – сказал Моуринью.

Отметим, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, имея в активе 52 очка. В рамках 1/4 финала Лиги Европы «красные дьяволы» сыграют с «Андерлехтом».