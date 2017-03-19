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    РФПЛ. ЦСКА в гостях одержал победу над «Тереком»

    В матче 20-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях оказался сильнее «Терека» – 1:0. Единственный гол этой встречи в середине первого тайма на свой счет записал Алексей Ионов.

    Таким образом, московский клуб после этой победы набрал 39 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть баллов. В активе «Терека» – 29 очков и восьмая позиция.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Терек (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Ионов, 28.

    Терек: Городов, Уциев, Мохаммади, Гьембер, Семенов, Вилькер, Оздоев (Мбенгуе, 70), Кузяев, Лебеденко, Балай (Садаев, 71), Бериша (Родолфо, 70).

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Тошич (Щенников, 75), Головин, Дзагоев, Ионов (Оланаре, 67), Витиньо (Чалов, 81).

    Предупреждения: Кузяев, 88 – А. Березуцкий, 90+4.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 18:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 марта 2017, 18:56

      Вот и цена пальца...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 марта 2017, 18:50

      Отличная игра обеих команд, но ЦСКА играл лучше.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 19 марта 2017, 18:30

      Заслуженая победа, прекрасная игра!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 марта 2017, 18:29

      Всё по делу. "Тереку" не хватило изобретательности в атаке, хотя тройная замена освежила его игру. У ЦСКА разочаровывает Оланаре. Может Чалова стоит пораньше на замену выпускать, а не его? Чалов хоть быстр и техничен. Оланаре же совершенно не использует свои качества таранного форварда, а со скоростью и техникой у него и раньше были проблемы.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 19 марта 2017, 18:44

      то,что мы увидели в этом матче,намного отличается от того,что мы видели при ЛВС?

      0
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > за ЦСКА с 1980г 19 марта 2017, 18:53

      ФУНДАМЕНТАЛЬНО!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 > cska-62 19 марта 2017, 19:11

      Ты не прав. Оланаре хорош именно во втором тайме. За счет роста и физики он хорошо цепляется за мяч, устойчив в силовой игре. Федя более тонкий и техничный, он лучше в другой ситуации

      0
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kanav67 19 марта 2017, 19:20

      Так можно первым на замену и выпускать Федю? А потом уже Оланаре... Хотя пока он впечатления не произвёл. Особенно сегодня. Ладно, Ионов у Гончаренко воскрес, и то хорошо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 19 марта 2017, 21:07

      Наверное я не такой тонкий знаток игры..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 19 марта 2017, 18:27

      ЦСКА Всегда будет первым!

      2
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Рулон Обоевъ 19 марта 2017, 18:38

      Трать время, придурок! Минусуй дальше! У меня море постов! Хотя я совершенно не виноват, что у тебя импотенция... :-)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 марта 2017, 18:27

      Браво ЦСКА !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 19 марта 2017, 18:24

      ЦСКА -Ростов ++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 марта 2017, 18:24

      Начинается.
      Сссыны гор....

      -1
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