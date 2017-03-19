РФПЛ. ЦСКА в гостях одержал победу над «Тереком»

В матче 20-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях оказался сильнее «Терека» – 1:0. Единственный гол этой встречи в середине первого тайма на свой счет записал Алексей Ионов.

Таким образом, московский клуб после этой победы набрал 39 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть баллов. В активе «Терека» – 29 очков и восьмая позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Терек (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Ионов, 28.

Терек: Городов, Уциев, Мохаммади, Гьембер, Семенов, Вилькер, Оздоев (Мбенгуе, 70), Кузяев, Лебеденко, Балай (Садаев, 71), Бериша (Родолфо, 70).

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Тошич (Щенников, 75), Головин, Дзагоев, Ионов (Оланаре, 67), Витиньо (Чалов, 81).

Предупреждения: Кузяев, 88 – А. Березуцкий, 90+4.

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