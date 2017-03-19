Пиоли: «Я ожидал от «Интера» большего в матче против «Торино»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги матча 29-го тура Серии А против «Торино» (2:2). По словам специалиста, он ожидал большего от своих подопечных в данной встрече.

«Нам противостояла агрессивная команда, мы были вынуждены подстраиваться под их высокий темп, это заняло у нас некоторое время. Мы ошибались при игре в обороне, это мешало развить успех. Несомненно, у меня есть сожаления по поводу упущенных возможностей. Мы хотели победить и создали много моментов, но не смогли их реализовать.

Обидно. «Интер» играл хорошо, но очки потеряны. Все из-за плохой реализации. Борьба за третье место подразумевает минимальное количество ошибок. Сегодня я ожидал от команды чего-то большего — резкости, например», – сказал специалист в эфире Mediaset Premium.

«Интер» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.