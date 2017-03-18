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    Санчес заработал 100-е результативное очко за «Арсенал»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес отметился голом в матче 29-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:3). Отметим, что данное результативное действие стало для 28-летнего чилийца 100-м за лондонский клуб во всех турнирах (64 забитых мяча и 36 результативных передач).

    Напомним, ранее сообщалось, что Санчес конфликтует с партнерами по команде и может покинуть стан «канониров» во время летнего трансферного окна.

    Напомним, Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за лондонский клуб в АПЛ 27 матчей, в которых записал на свой счет 18 голов и восемь результативных пасов.

    Источник: Twitter

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    18.03.2017 17:35
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