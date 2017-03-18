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  • Бубнов: «Манчестер Юнайтед» очень тяжело далась игра с «Ростовом»

Бубнов: «Манчестер Юнайтед» очень тяжело далась игра с «Ростовом»

18 марта 2017, 08:53
7

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом». Напомним, что манкунианцы одержали в этой встрече победу над российской командой со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

«С точки зрения построения игры в обороне у команды с перестановками все осталось по-прежнему. Все, кто заменил лидеров – Препелицэ, Байрамян и Терентьев, настолько наиграны в данной схеме, что разницы по сравнению с оптимальным составом не чувствовалось вообще. А вот в атаке в связи с этим определенные проблемы наблюдались. Все-таки и Гацкан, и в большей степени Калачев создают больше остроты у чужих ворот. В целом же «Ростов», несмотря на потери, смотрелся уверенно на протяжении всей встречи. «Манчестер Юнайтед» очень тяжело далась эта игра.

Что касается пропущенного «Ростовом» гола, конечно, в первую очередь, тут стоит говорить об обрезе ростовчан в середине поля, чем о великолепном розыгрыше момента хозяевами. Если же разбирать непосредственно эпизод, то тут есть вопросы к Навасу. В момент передачи Мхитаряна испанец убрал руки за спину, чтобы не сыграть в мяч, но от этого потерял координацию и не смог помешать Ибрагимовичу принять пас. Всегда говорил, что неправильно так делать, ведь за обычное попадание в руку, если не было акцентированного движения, пенальти не ставят. Безусловно, гол случился и потому, что ростовчане упустили на дальней штанге Мату.

У «Ростова» все играют довольно ровно и выделить кого-то персонально очень сложно. Тем не менее нельзя не сказать пару слов о Медведеве, который неплохо заменил Джанаева. Несмотря на юный возраст, он выдержал испытание «Олд Траффордом», в частности, спас ворота после удара Погба перед перерывом и в целом выглядел достойно. Плюс отличную игру провeл Нобоа, который вполне мог стать главным героем встречи», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Бубнов Александр
Комментарии (7)
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maior-60
1489816865
Достойная игра. Достойный евросезон. Ростову - наилучшие пожелания и успехов!
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RedWhiteFans2
1489818734
Такой никакой Манчестер нужно было брать тепленьким.
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Мары
1489820821
Да отлично Ростов выступил. Играй на 100 процентов Зенит, ЦСКА и Спартак,меня обуревала бы гордость за наш футбол.
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Pirboy
1489821983
Согласен с Александром Викторовичем, сам в шоке:))))))))
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Дополнительная минута
1489824103
МЮ, еле отскочили)
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zico2205
1489828419
Буба забыл о Ромеро, который 3 раза спас МЮ...
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