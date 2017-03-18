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    Бубнов: «Манчестер Юнайтед» очень тяжело далась игра с «Ростовом»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом». Напомним, что манкунианцы одержали в этой встрече победу над российской командой со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

    «С точки зрения построения игры в обороне у команды с перестановками все осталось по-прежнему. Все, кто заменил лидеров – Препелицэ, Байрамян и Терентьев, настолько наиграны в данной схеме, что разницы по сравнению с оптимальным составом не чувствовалось вообще. А вот в атаке в связи с этим определенные проблемы наблюдались. Все-таки и Гацкан, и в большей степени Калачев создают больше остроты у чужих ворот. В целом же «Ростов», несмотря на потери, смотрелся уверенно на протяжении всей встречи. «Манчестер Юнайтед» очень тяжело далась эта игра.

    Что касается пропущенного «Ростовом» гола, конечно, в первую очередь, тут стоит говорить об обрезе ростовчан в середине поля, чем о великолепном розыгрыше момента хозяевами. Если же разбирать непосредственно эпизод, то тут есть вопросы к Навасу. В момент передачи Мхитаряна испанец убрал руки за спину, чтобы не сыграть в мяч, но от этого потерял координацию и не смог помешать Ибрагимовичу принять пас. Всегда говорил, что неправильно так делать, ведь за обычное попадание в руку, если не было акцентированного движения, пенальти не ставят. Безусловно, гол случился и потому, что ростовчане упустили на дальней штанге Мату.

    У «Ростова» все играют довольно ровно и выделить кого-то персонально очень сложно. Тем не менее нельзя не сказать пару слов о Медведеве, который неплохо заменил Джанаева. Несмотря на юный возраст, он выдержал испытание «Олд Траффордом», в частности, спас ворота после удара Погба перед перерывом и в целом выглядел достойно. Плюс отличную игру провeл Нобоа, который вполне мог стать главным героем встречи», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    18.03.2017 08:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 марта 2017, 12:13

      Буба забыл о Ромеро, который 3 раза спас МЮ...

      1
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 18 марта 2017, 11:01

      МЮ, еле отскочили)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 18 марта 2017, 10:26

      Согласен с Александром Викторовичем, сам в шоке:))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 10:07

      Да отлично Ростов выступил.
      Играй на 100 процентов Зенит, ЦСКА и Спартак,меня обуревала бы гордость за наш футбол.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 марта 2017, 09:32

      Такой никакой Манчестер нужно было брать тепленьким.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Pirboy > RedWhiteFans2 18 марта 2017, 10:28

      15

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 18 марта 2017, 09:01

      Достойная игра. Достойный евросезон. Ростову - наилучшие пожелания и успехов!

      5
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