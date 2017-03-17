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    РФПЛ. Гол Прудникова принес победу «Анжи» над «Оренбургом»

    На старте 20-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле принимал «Оренбург» и добился успеха, выиграв у гостей с минимальным счетом. Автором победного гола стал Александр Прудников, поразивший ворота «Оренбурга» на 79-й минуте. Эта победа стала первой для Александра Григоряна на тренерском мостике команды из Махачкалы.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Анжи (Махачкала) – Оренбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Прудников, 79.

    Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов, Гулиев, Эзатолахи (Гасанов, 74), Хубулов (Дудиев, 82), Будковский, Кацаев, Асильдаров (Прудников, 61).

    Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов (Саная, 88), Афонин, Коронов (Лобжанидзе, 81), Георгиев, Воробьев (Драгун, 72), Григорьев, Дюриш.

    Предупреждения: Асильдаров, 12; Прудников, 80 – Сиваков, 49.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 20:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 17 марта 2017, 20:56

      Если-б не Кацаев, смотреть там было бы не на что.

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