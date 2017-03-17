Линекер ждет, что «Лестер» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет с «Барселоной»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. По словам экс-футболиста, он хотел, чтобы на данной стадии турнира «Лестер» встретился с «Барселоной».

«Я надеялся, что в четвертьфинале «Лестеру» достанется «Барселона». Что ж, подождем эту пару в следующей стадии Лиги чемпионов», – написал Линекер на своей странице в Twitter.

Напомним, в соперники действующему чемпиону Англии достался «Атлетико», каталонский клуб же встретится с «Ювентусом». Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.