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    Линекер ждет, что «Лестер» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов и сыграет с «Барселоной»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. По словам экс-футболиста, он хотел, чтобы на данной стадии турнира «Лестер» встретился с «Барселоной».

    «Я надеялся, что в четвертьфинале «Лестеру» достанется «Барселона». Что ж, подождем эту пару в следующей стадии Лиги чемпионов», – написал Линекер на своей странице в Twitter.

    Напомним, в соперники действующему чемпиону Англии достался «Атлетико», каталонский клуб же встретится с «Ювентусом». Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля.

    Источник: Twitter

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    17.03.2017 17:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 17 марта 2017, 18:13

      весь футбол куплен и договорной, морочат людям голову. так и хочется чтобы барса проиграла лестеру. за договорняк с ПСЖ это уже не барса. такую барсу или псж под растрел....

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 марта 2017, 17:48

      Лестер все хотят видеть в полуфинале и это понятно! Лучше уж Лестер там будет, чем унылая и скучная команда из 10 защитников и вратаря, играющая в грязный антифутбол

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 марта 2017, 17:29

      и что это всем подряд хочется чтоб Лестер сыграл с Барселоной?! Не хотим унижать Лестер на Камп Ноу! ))

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