Васильев: «У Мбаппе ДНК «Монако». Мы намерены его сохранить»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1) заявил, что клуб намерен сохранить 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе, ставшего автором одного из голов в этой игре.

«Мы намерены сохранить Мбаппе. Килиан – продукт молодежной академии «Монако». У него наша ДНК. Я очень горд. У нас настоящая команда. Первый тайм матча с «Манчестер Сити» получился превосходным. Такую игру показывают команды самого высокого уровня», – сказал функционер.

Соперник «Монако» по четвертьфиналу станет известен 17 марта.