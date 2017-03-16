Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Васильев: «У Мбаппе ДНК «Монако». Мы намерены его сохранить»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1) заявил, что клуб намерен сохранить 18-летнего нападающего Килиана Мбаппе, ставшего автором одного из голов в этой игре.

    «Мы намерены сохранить Мбаппе. Килиан – продукт молодежной академии «Монако». У него наша ДНК. Я очень горд. У нас настоящая команда. Первый тайм матча с «Манчестер Сити» получился превосходным. Такую игру показывают команды самого высокого уровня», – сказал функционер.

    Соперник «Монако» по четвертьфиналу станет известен 17 марта.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2017 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 16 марта 2017, 14:06

      в метрике убрали годик,а то и два.обычная африканская практика,но парень стабильный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 16 марта 2017, 13:58

      Жалуемся, жалуемся, а "наш" клуб в 1/4 ЛЧ попал)))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11