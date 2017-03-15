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    Черчесов: «Дзюба и Смолов совместимы на поле»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что нападающие Артем Дзюба и Федор Смолов могут одновременно находиться на поле в составе национальной команды. Специалист дал понять, что форварды способны успешно действовать в дуэте.

    – При схеме с тремя центральными защитниками, сам бог велел действовать с двумя нападающими. А Дзюба со Смоловым еще ни разу не играли вместе.

    – Если они не могут пока быть вместе на поле, то пусть будут хотя бы на теоретических занятиях и тактических тренировках, во время которых не надо особенно бегать, а нужно лишь понять, кто и где должен располагаться.

    – По-вашему эти нападающие совместимы?

    – Абсолютно. И не только в теории, но и на практике.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Дзюба провел 16 матчей, в которых забил восемь голов. На счету Смолова – 11 голов в 13 играх.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2017 12:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +103

      Серго24 15 марта 2017, 17:13

      ну да на дзюбу пас от дерева отлетает Смолов забивает)))

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 марта 2017, 15:21

      Очевидно, что именно сейчас в основе сборной нужно наигрывать Подберезкина, Ерохина, Полоза и Смолова. Эти люди сейчас очень сильно играют, им нужно давать шанс. Во вратарской линии тоже нужно давать шанс другим.

      0
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 15 марта 2017, 14:51

      Главное не сделать ошибку поставив Федю на фланг

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 марта 2017, 13:04

      еще как

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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 12:38

      Ну уж не знаю.
      И Федя и полено играют на схожих позициях.Отправь их на фланги и всё.Песня кончится не начавшись.Оставлять их обоих в центре.........Если только Федю отправить в оттяжку.Он так играть любит.
      Про полено ни чего говорить не хочу. Халк у нас в стране ещё не родился, а из Китая ему руководить процессом будет не комильфо.

      -1
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      Рейтинг: +130

      Бульба 15 марта 2017, 12:30

      ценники им набивают

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