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Черчесов: «Дзюба и Смолов совместимы на поле»

15 марта 2017, 12:09
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что нападающие Артем Дзюба и Федор Смолов могут одновременно находиться на поле в составе национальной команды. Специалист дал понять, что форварды способны успешно действовать в дуэте.

– При схеме с тремя центральными защитниками, сам бог велел действовать с двумя нападающими. А Дзюба со Смоловым еще ни разу не играли вместе.

– Если они не могут пока быть вместе на поле, то пусть будут хотя бы на теоретических занятиях и тактических тренировках, во время которых не надо особенно бегать, а нужно лишь понять, кто и где должен располагаться.

– По-вашему эти нападающие совместимы?

– Абсолютно. И не только в теории, но и на практике.

В нынешнем сезоне РФПЛ Дзюба провел 16 матчей, в которых забил восемь голов. На счету Смолова – 11 голов в 13 играх.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Зенит Краснодар Россия Дзюба Артем Смолов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Бульба
1489570245
ценники им набивают
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Мары
1489570692
Ну уж не знаю. И Федя и полено играют на схожих позициях.Отправь их на фланги и всё.Песня кончится не начавшись.Оставлять их обоих в центре.........Если только Федю отправить в оттяжку.Он так играть любит. Про полено ни чего говорить не хочу. Халк у нас в стране ещё не родился, а из Китая ему руководить процессом будет не комильфо.
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Igor Belousov
1489572241
еще как
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Ортапед
1489578708
Главное не сделать ошибку поставив Федю на фланг
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Nesterenko
1489580505
Очевидно, что именно сейчас в основе сборной нужно наигрывать Подберезкина, Ерохина, Полоза и Смолова. Эти люди сейчас очень сильно играют, им нужно давать шанс. Во вратарской линии тоже нужно давать шанс другим.
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Серго24
1489587192
ну да на дзюбу пас от дерева отлетает Смолов забивает)))
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