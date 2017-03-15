Черчесов: «Дзюба и Смолов совместимы на поле»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что нападающие Артем Дзюба и Федор Смолов могут одновременно находиться на поле в составе национальной команды. Специалист дал понять, что форварды способны успешно действовать в дуэте.

– При схеме с тремя центральными защитниками, сам бог велел действовать с двумя нападающими. А Дзюба со Смоловым еще ни разу не играли вместе.

– Если они не могут пока быть вместе на поле, то пусть будут хотя бы на теоретических занятиях и тактических тренировках, во время которых не надо особенно бегать, а нужно лишь понять, кто и где должен располагаться.

– По-вашему эти нападающие совместимы?

– Абсолютно. И не только в теории, но и на практике.

В нынешнем сезоне РФПЛ Дзюба провел 16 матчей, в которых забил восемь голов. На счету Смолова – 11 голов в 13 играх.