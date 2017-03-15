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    Черчесов против совмещения постов в клубе и сборной

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил работу на клубном уровне и в национальной команде. Напомним, что Черчесов сменил в сборной России Леонида Слуцкого, который работал с командой с августа 2015 по июнь 2016 года.

    – Не так давно вы еще были клубным тренером. Отлично выступали в Лиге Европы с «Динамо», побеждали в чемпионате и Кубке Польши с «Легией». Уже достаточно давно возглавляете сборную и можете сравнить с клубной работой. В чем отличие?

    – Профессия та же, подход – другой. Нужно чувствовать многие вещи на дистанции, быть более проницательным. Все-таки не каждый день видишься с игроками. Надо собирать больше информации, правильно ее упорядочивать, не ошибаться в чувствах и видениях. И понятно, что если футболисты ежедневно рядом с тобой в клубе, ты можешь на них влиять. Хотя и в сборной тоже определенное влияние может происходить. В клубах у них могут быть одни требования, в сборной – чуть-чуть другие. И важно, чтобы они умели перестраиваться.

    – Если бы гипотетически вам предложили совмещение, вы бы его отмели автоматически?

    – Да!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2017 10:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 12:42

      правильно не надо идти по пути слуцкого погнался за двумя зайцами ни одного не поймал и со сборной и с клуба вылетел

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 15 марта 2017, 12:34

      Удивляют наши футбольные функционеры: сами всегда говорят что против совмещения и его не допустят, а в реальности сколько уже раз это было. И тоже самое в хоккее, Знарок везде рулит.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 марта 2017, 11:36

      Обеспечивает себе недоступность со стороны других возможных тренеров, но
      скоро С. Черчесова заменят.

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