Черчесов против совмещения постов в клубе и сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил работу на клубном уровне и в национальной команде. Напомним, что Черчесов сменил в сборной России Леонида Слуцкого, который работал с командой с августа 2015 по июнь 2016 года.

– Не так давно вы еще были клубным тренером. Отлично выступали в Лиге Европы с «Динамо», побеждали в чемпионате и Кубке Польши с «Легией». Уже достаточно давно возглавляете сборную и можете сравнить с клубной работой. В чем отличие?

– Профессия та же, подход – другой. Нужно чувствовать многие вещи на дистанции, быть более проницательным. Все-таки не каждый день видишься с игроками. Надо собирать больше информации, правильно ее упорядочивать, не ошибаться в чувствах и видениях. И понятно, что если футболисты ежедневно рядом с тобой в клубе, ты можешь на них влиять. Хотя и в сборной тоже определенное влияние может происходить. В клубах у них могут быть одни требования, в сборной – чуть-чуть другие. И важно, чтобы они умели перестраиваться.

– Если бы гипотетически вам предложили совмещение, вы бы его отмели автоматически?

– Да!