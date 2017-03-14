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    Хавбек «Краснодара» Рамирес признался, что РФПЛ вызывает у него уважение

    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес после победы над «Локомотивом» (2:1) в гостевом матче 19-го тура РФПЛ признался, что очень рад выступать в России. Также эквадорский футболист поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».

    «Я думаю, что это отличный опыт. Это отличный результат, важная для нас победа. Я очень доволен и очень рад выступать в России. В этой лиге высокая конкуренция, она вызывает у меня уважение. Я пока с ней не так хорошо знаком, но набираюсь опыта.

    Матч с «Сельтой» будет сложным, у нас не так много времени на восстановление. Нам нужно набрать максимальную форму, восстановиться на 100 процентов», – сказал Рамирес.

    Напомним, что матч «Краснодар» – «Сельта» состоится 16 марта. Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

    Источник: Р-Спорт

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    14.03.2017 06:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 марта 2017, 21:46

      дааа..РПФЛ - это не бананами на найт маркет в Кито торговать

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