Хавбек «Краснодара» Рамирес признался, что РФПЛ вызывает у него уважение

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес после победы над «Локомотивом» (2:1) в гостевом матче 19-го тура РФПЛ признался, что очень рад выступать в России. Также эквадорский футболист поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».

«Я думаю, что это отличный опыт. Это отличный результат, важная для нас победа. Я очень доволен и очень рад выступать в России. В этой лиге высокая конкуренция, она вызывает у меня уважение. Я пока с ней не так хорошо знаком, но набираюсь опыта.

Матч с «Сельтой» будет сложным, у нас не так много времени на восстановление. Нам нужно набрать максимальную форму, восстановиться на 100 процентов», – сказал Рамирес.

Напомним, что матч «Краснодар» – «Сельта» состоится 16 марта. Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.