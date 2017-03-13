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    Самедов: «Невозможно описать чувство, которое я испытал после гола в ворота «Анжи»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил, что его переполняли эмоции после гола, забитого в ворота «Анжи» (1:0) в матче 19-го тура РФПЛ. Этот мяч, принесший красно-белым важные три очка, стал для 32-летнего футболиста первым официальным после возвращения в стан спартаковцев спустя 12 лет.

    – Ваш точный удар вчера принес красно-белым три очка. Эмоции от гола уже стихли?

    – Для меня этот мяч стал важным событием. Рад, что удалось забить. Эмоций в тот момент было очень много. Внутри все бурлило, сложно описать чувство, которое испытал.

    – Этот гол самый главный в карьере в личном плане?

    – Однозначно.

    – Забить вы могли и раньше, но перебросили мяч через ворота.

    – Видел, что Юрченко далеко вышел. Надо было чуть лучше исполнить удар. Жаль, что не удалось. Хотел забить именно в этом моменте.

    – Ваш гол все равно вышел красивым.

    – Отличная передача Комбарова, все получилось хорошо.

    После 19-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2017 17:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 марта 2017, 18:55

      Чё там описывать..
      Анус расслаблен,сфинктор реагирует...
      Обосраться и не жить.

      -1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 13 марта 2017, 18:18

      Но ромбик, как Адриано после первого своего гола в составе красно-белых, так и не стал целовать )) Шучу. Это совсем не важно. Важно продолжать забивать за Спартак и дальше.

      1
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa > oyabun 13 марта 2017, 18:31

      ромбик поцелует за 3 тура до окончания сезона, я так думаю...

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