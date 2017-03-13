Самедов: «Невозможно описать чувство, которое я испытал после гола в ворота «Анжи»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил, что его переполняли эмоции после гола, забитого в ворота «Анжи» (1:0) в матче 19-го тура РФПЛ. Этот мяч, принесший красно-белым важные три очка, стал для 32-летнего футболиста первым официальным после возвращения в стан спартаковцев спустя 12 лет.

– Ваш точный удар вчера принес красно-белым три очка. Эмоции от гола уже стихли?

– Для меня этот мяч стал важным событием. Рад, что удалось забить. Эмоций в тот момент было очень много. Внутри все бурлило, сложно описать чувство, которое испытал.

– Этот гол самый главный в карьере в личном плане?

– Однозначно.

– Забить вы могли и раньше, но перебросили мяч через ворота.

– Видел, что Юрченко далеко вышел. Надо было чуть лучше исполнить удар. Жаль, что не удалось. Хотел забить именно в этом моменте.

– Ваш гол все равно вышел красивым.

– Отличная передача Комбарова, все получилось хорошо.

После 19-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.