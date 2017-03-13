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    Григорий Иванов выступил за введение системы определения взятия ворот

    Президент «Урала» Григорий Иванов выразил солидарность с «Зенитом» относительно необходимости введения в чемпионате России системы определения взятия ворот. Ранее сообщалось, что генеральный директор петербуржцев Максим Митрофанов намерен поднять вопрос о внедрении в Премьер-лиге системы видеофиксации гола на ближайшем заседании РФПЛ.

    Напомним, сине-бело-голубые выразили недовольство работой судейской бригады на матче 19-го тура с «Амкаром» (0:1). По их мнению, в моменте с первым незасчитанным голом «Зенита» арбитр Евгений Турбин был обязан фиксировать взятие ворот, так как мяч пересек линию на два метра.

    «Видеофиксация гола нужна. Она станет полезным новшеством в футболе и избавит от многих спорных моментов. Во многих лигах ее планируют вводить, ведь спорные эпизоды были и в матчах других чемпионатов, сборных и Лиги чемпионов. Это одно из разумных решений, правда вводить хотят сразу, а на это нужны деньги. Если внедрять, то это надо сделать с нового сезона. На собрании лиги примем решение, которое устроит все команды.

    Снизит ли введение системы влияние человеческого фактора на исход матчей? Конечно, многое зависит от судей, которые не увидели гола. От их решений зависит судьба команд. Не только арбитры, но и футболисты тоже иногда ошибаются – с метра не попадают в ворота. Футбол – консервативный вид спорта, и правила не меняются уже много столетий, и всем это нравится»,– сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2017 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 марта 2017, 18:00

      судью в тюрьму лет на 10, признать зенит победителем 10:0

      и заодно Спартак наказать снятием 20 очков, это ж они затеяли эту заворушку против пидерского "суперклуба"

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > dolf666 13 марта 2017, 17:59

      опечатался, "питерского"

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 марта 2017, 17:16

      Удивительно, почему сам судья, провинившийся в матче Амкар-Зенит до сих
      пор молчит. Если признают судью виновным, то встречу нужно переиграть, а
      рефери Е. Турбина лишить права судить матчи РФПЛ, ФНЛ и молодёжных
      команд, предварительно проверив его на соответствие теоретической и
      физической подготовки.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 13 марта 2017, 17:25

      Что касается введения системы определения взятия ворот, то это нужно
      внедрять уже сегодня, чтобы было ясно консерваторам о необходимости
      ввода такой системы. Хоккей и теннис показали необходимость её внедрения.

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