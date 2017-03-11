Созин: «Если не Акинфеев, то капитаном сборной России должен стать Самедов»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что новым капитаном сборной России должен стать голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев или хавбек «Спартака» Александр Самедов. Напомним, ранее защитник Василий Березуцкий, которому принадлежала капитанская повязка, объявил о своем уходе из национальной команды.

«Прочитал сегодня, что Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России. Теперь место капитана команды стало свободным. Понятно, что его должен занять Игорь Акинфеев.

Если предположить, что это будет не наш звездный голкипер, то повязки достоин Александр Самедов. Он настоящий лидер, но есть вопросы, как на нем скажется переход в «Спартак». Но если судить по последним матчам сборной России, он точно справится с ролью капитана», — сказал Созин.