Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Созин: «Если не Акинфеев, то капитаном сборной России должен стать Самедов»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил мнение, что новым капитаном сборной России должен стать голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев или хавбек «Спартака» Александр Самедов. Напомним, ранее защитник Василий Березуцкий, которому принадлежала капитанская повязка, объявил о своем уходе из национальной команды.

    «Прочитал сегодня, что Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России. Теперь место капитана команды стало свободным. Понятно, что его должен занять Игорь Акинфеев.

    Если предположить, что это будет не наш звездный голкипер, то повязки достоин Александр Самедов. Он настоящий лидер, но есть вопросы, как на нем скажется переход в «Спартак». Но если судить по последним матчам сборной России, он точно справится с ролью капитана», — сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2017 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 11 марта 2017, 12:39

      Да вы про Кокорина забыли, настоящий лидер, идеальный вариант)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 11 марта 2017, 12:15

      Для нашего шапито самый подходящий капитан - Фримпонг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 11 марта 2017, 10:43

      нет сейчас лидера в сборной, да и в нашем футболе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 11 марта 2017, 09:47

      в этом то и вся проблема нашего футбола, все решают члены всякие из рфс а не тренер

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11