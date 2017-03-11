Гризманн не видит причин для ухода из «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих планах на будущее. Форвард подчеркнул, что не намерен в ближайшее время уходить из мадридского клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно 25-летнего француза желает приобрести «Манчестер Юнайтед».

«Меня начинают утомлять разговоры о моем будущем. Я уже неоднократно заявлял, что очень счастлив в «Атлетико». В Мадриде отличная погода, а вместе со мной в команде выступают одни из лучших футболистов мира. Я чувствую себя здесь очень хорошо и не вижу причин для ухода», – сказал Гризманн.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 12 голов и сделал шесть результативных пасов в 25 матчах.