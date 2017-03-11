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    Гризманн не видит причин для ухода из «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих планах на будущее. Форвард подчеркнул, что не намерен в ближайшее время уходить из мадридского клуба.

    Напомним, ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно 25-летнего француза желает приобрести «Манчестер Юнайтед».

    «Меня начинают утомлять разговоры о моем будущем. Я уже неоднократно заявлял, что очень счастлив в «Атлетико». В Мадриде отличная погода, а вместе со мной в команде выступают одни из лучших футболистов мира. Я чувствую себя здесь очень хорошо и не вижу причин для ухода», – сказал Гризманн.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 12 голов и сделал шесть результативных пасов в 25 матчах.

    Источник: Goal.com

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    11.03.2017 07:40
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