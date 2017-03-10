Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» может переехать на базу в Тушино только после ЧМ-2018

    Столичный «Спартак» сможет перебраться на свою новую тренировочную базу в Тушине после завершения чемпионата мира-2018.

    «База переходит в ведение государства. Не исключаю, что после чемпионата мира мы передадим ее в аренду или в управление «Спартаку». До чемпионата мира «Спартак» туда не переедет.

    Я недавно посещал эту базу, все уже готово. Думаю, ближе к апрелю мы официально ее откроем. Тренировочная база для команд прекраснейшего уровня – три поля, раздевалки, пресс-центр», – рассказал вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

    Напомним, что строительство базы, которая располагается рядом со спартаковским стадионом, началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что «Спартак» сможет перебраться из Тарасовки в Тушино уже в 2016 году.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2017 09:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      jertuid 23 ноября 2021, 11:30

      А наш клуб в связи ремонтом футбольной базы переезжает на другую базу. И вот еще что - нам нужен для ремонта базы хороший электрик ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      dynuvup > jertuid 23 ноября 2021, 11:35

      Вам не просто надо электрик, а электрик профессионального уровня, чтоб потом проблем у вас не возникало. Так вот, есть у меня для вас небольшой совет – вот сюда можете обратиться и думаю вы там точно человека найдете который вам сделает электромонтажные работы в срок . Так что хорошо подумайте насчет моих слов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      витёчек 10 марта 2017, 12:03

      нормальная так халява подвернулась!мутко опять будет для всех хорошеньким!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 10 марта 2017, 10:20

      Вопрос в том, кто строит эту базу? Спартак или государство? Из заметки не очень понятно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > oyabun 10 марта 2017, 18:22

      Точно, ничего не понятно. Мутко говорит много, но каждый раз кажется, что он бредит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 10 марта 2017, 10:17

      Лучше поздно, чем никогда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11