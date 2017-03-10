«Спартак» может переехать на базу в Тушино только после ЧМ-2018

Столичный «Спартак» сможет перебраться на свою новую тренировочную базу в Тушине после завершения чемпионата мира-2018.

«База переходит в ведение государства. Не исключаю, что после чемпионата мира мы передадим ее в аренду или в управление «Спартаку». До чемпионата мира «Спартак» туда не переедет.

Я недавно посещал эту базу, все уже готово. Думаю, ближе к апрелю мы официально ее откроем. Тренировочная база для команд прекраснейшего уровня – три поля, раздевалки, пресс-центр», – рассказал вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

Напомним, что строительство базы, которая располагается рядом со спартаковским стадионом, началось осенью 2015 года. Изначально планировалось, что «Спартак» сможет перебраться из Тарасовки в Тушино уже в 2016 году.