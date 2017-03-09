Мутко: «Ростов»? Молодцы, можем, когда хотим»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о матче 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, закончилась вничью 1:1.

«Великая игра, большая, серьезная. Характер, воля, мне все понравилось. Вообще команда наша техничная. Удивил газон. Сложно показывать комбинационную игру, было много моментов, когда поле не позволяло убежать, а так, ребята настроены, поддержка хорошая. Молодцы, можем, когда хотим. Шансы, конечно, есть на «Олд Траффорд», – сказал Мутко.

Ответная встреча состоится в Манчестере 16 марта.