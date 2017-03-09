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    Мутко: «Ростов»? Молодцы, можем, когда хотим»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о матче 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, закончилась вничью 1:1.

    «Великая игра, большая, серьезная. Характер, воля, мне все понравилось. Вообще команда наша техничная. Удивил газон. Сложно показывать комбинационную игру, было много моментов, когда поле не позволяло убежать, а так, ребята настроены, поддержка хорошая. Молодцы, можем, когда хотим. Шансы, конечно, есть на «Олд Траффорд», – сказал Мутко.

    Ответная встреча состоится в Манчестере 16 марта.

    Источник: Р-Спорт

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    09.03.2017 23:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 марта 2017, 13:30

      Мутко, ты бы лучше финансовую проблему Ростова решил....только пиздеть умеешь)))

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 марта 2017, 08:15

      Хитропопому МУ.
      Ты к чужой славе не примазывайся,
      твое КПД там ноль целых,ноль десятых (0,0)%
      Дал бы премию пацанам и то больше пользы бы было,чьмо.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 марта 2017, 03:53

      Думаю хотенья ростовчанам не занимать, особенно в евро-матчах

      0
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      Рейтинг: +37

      ftse500 9 марта 2017, 23:38

      слов нет - дурак просто, или прикидывается

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 марта 2017, 23:19

      Шансы и там будут,не та стадия чтобы МЮ напрягся и тут его можно подловить!

      2
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      Рейтинг: +664

      Небесная 9 марта 2017, 23:18

      Ты б лучше молчал... газон его удивил

      8
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Небесная 9 марта 2017, 23:23

      Поддерживаю ! Этот Виталя больше вредит нашему футболу чем помогает .

      5
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