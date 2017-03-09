Радимов: «Ошибки судьи были, но послушайте – 6:1!»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от просмотра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

«Я не то чтобы сильно болел за «Барселону», мне просто хотелось верить в чудо, в то, что такое возможно. И, конечно же, был рад, что так все произошло. Только так и получаются команды-чемпионы. После гола Кавани спать не ушел, но, признаюсь, не верил, что «Барса» отыграется. А после финального свистка уснул с мыслью, что это было супер!

Ошибки судьи были, но послушайте – 6:1! В памяти останется этот счет. Если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов, то нынешний розыгрыш будет лучшим в истории. После матча с «ПСЖ» те соперники, которые попадутся «Барселоне», на поле будут выходить подавленными», – сказал Радимов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

«Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»