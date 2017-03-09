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    Радимов: «Ошибки судьи были, но послушайте – 6:1!»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от просмотра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

    «Я не то чтобы сильно болел за «Барселону», мне просто хотелось верить в чудо, в то, что такое возможно. И, конечно же, был рад, что так все произошло. Только так и получаются команды-чемпионы. После гола Кавани спать не ушел, но, признаюсь, не верил, что «Барса» отыграется. А после финального свистка уснул с мыслью, что это было супер!

    Ошибки судьи были, но послушайте – 6:1! В памяти останется этот счет. Если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов, то нынешний розыгрыш будет лучшим в истории. После матча с «ПСЖ» те соперники, которые попадутся «Барселоне», на поле будут выходить подавленными», – сказал Радимов.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

    «Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2017 11:39
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 10 марта 2017, 11:20

      А если бы счет, хотя бы 5:1? А ведь судья минимум один гол подарил Барсе! Так что праздник относительный. Фальшивый.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 9 марта 2017, 16:52

      Да. Что бы не говорили, СЧЁТ на ТАБЛО. Вам только остаётся тут херней страдать

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      Рейтинг: +264

      dimid 9 марта 2017, 16:51

      пенальти на Суаресе (5 гол) - чистая фантазия судьи, а еще наш чемпионат обсерают, тут в ЛЧ покруче судьи вытворяют (не за спасибо конечно)

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      Рейтинг: +527

      трениришко 9 марта 2017, 14:45

      А что ты тогда ныл тут про судей не давно

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      Рейтинг: +42

      Sergei1968 9 марта 2017, 13:23

      пятыи гол вобще придумал судья.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 марта 2017, 12:49

      Радимый Радимов,ты сам футболист и должен соображать,что на матчи Лиги Чемпионов .особенно в решающих матчах ,назначаются судьи с безукоризненной
      репутацией,это тебе не чемп.России ,где бардак в порядке вещей,а посему кто что хотел увидеть,тот то и увидел.......лучше посекундно просмотри видео 2го пенальти и 6го гола ,где судья находился,как реагировал судья на линии.....
      хотя если ты за Барсу ,то это не имеет смысла!

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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 9 марта 2017, 12:42

      Вытянули Барсу за уши.

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 9 марта 2017, 11:44

      Если бы не ошибки судьи, было бы 5:2 и что? В первом матче было 4:0 - гораздо серьезнее, чем 5:2. ЧТо это за попытки оправдать эту грязь? Я еще понимаю, если бы счет был 10:0 и не поставили один пеналь. А тут даже одна ошибка судьи все решала, а их было две.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > aimer1988 9 марта 2017, 11:56

      даже три!!! не смеши. ПСЖ сам во всем виноват, барса ни создала ни 1 опасного момента, чтобы вратарь спас, сами себе напривозили кучу голов, а кто виноват??? конечно же 3,14дар судья, это из за него вратарь привез 1 гол, иньеста обокрал защитника, защитник подскользнулся, неймар попал в 9, втрой пенальти сомнительный согласен, и сержи роберто тоже забил, потому что судья держал защитника за шнурки!!!! и каванни тоже булит не исполнил, опять судья, и ди мария тоже из за судьи. найдите в себе силы признать, что ПСЖ сам во всем виноват!!!!!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > ZenitGunner 9 марта 2017, 12:40

      Согласен, надо было тупо играть в футбол, и все, а не прижиматься автобусом на своей половине!!!! Барса бы никогда не отыгралась, а так есть что есть!!!

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > ZenitGunner 9 марта 2017, 12:43

      Они уже ждали соперника по 1/4 и приехали на раслабоне хамона поесть...а тут пи...ец...полетело всё.... Надо готовиться было а не яйки почесывать

      3
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Павел Буре 9 марта 2017, 13:14

      да ёлы ж палы. Я разве говорю, что ПСЖ сыграли хорошо? Они сыграли как тряпки, но блин есть правила! Почему мы не говорим о бездарной игре Барсы в первом матче? Почему мы не говорим, что Барса сама виновата , что проиграла 4:0?
      ЧТо Барса привезла себе в первом матче 4 гола и 1 во втором, в сумме 5, что ПСЖ привезли себе 5 голов. Но в первом случае судья отработал нормально, а во втором случае не дали 100% пеналь в ворота Барсы и дали левый пеналь в ворота ПСЖ.
      Давайте рассматривать оба матча в сумме и не забывать первый матч, где Барса сыграла как вчера ПСЖ.

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > aimer1988 9 марта 2017, 14:20

      да елы ж палы. барса когда играла в париже счет был 0-0, а дома 0-4, у судьи были основания ставить пенальти, защитник выставил руку и СМОТРЕЛ НА СУАРЕСА, ТО ЕСТЬ ОН ОСОЗНАННО ПРОТЯГИВАЛ РУКУ К СУАРЕСУ, а тот умничка взял и рухнул, там было минимальное касание, но оно было.

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > aimer1988 9 марта 2017, 16:50

      Уже три.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 12 марта 2017, 17:32

      да завали ты уже свое тупое ебло со своим смешным уебком суаресом))одни оправдания за фальшивую игру симулянтов))

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 12 марта 2017, 17:41

      ты видишь тупое ебло когда смотришься в зеркало!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 12 марта 2017, 18:28

      как это по детски звучит)))собственно не удивительно!)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 12 марта 2017, 18:51

      за то это правда, а то что ты везде мои коменты минусуешь говорит о том, что тебя в детстве все обижали и ты решил здесь реализоваться. Тебе это не поможет заминусуешь все мои коменты и что??? От этого твои проблемы не исчезнут. Здай бутылки сходи к психиатру!! )))

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 12 марта 2017, 19:32

      сиди дома не гуляй идиот)))я развлекаюсь здесь,а у тебя видимо серьезные проблему с головой)))пустозвон!пока игрался еще раз понял,что ты сссссаный глор и любимого клуба у тебя нет!)ты бревно...и все книги которые ты прочитал видимо футбольные правила,раздел за что назначают пенальти))))хахахаххах

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 12 марта 2017, 19:34

      можешь дальше пускать сопли и оправдываться)))ты унижен!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 12 марта 2017, 19:42

      да и можешь сосать молча,ибо мои коменты ты минуснуть не успел)))еще и пиздишь че то про меня)))говна кусок!)ты глор тупой и на этом всЁ!!!)ты видимо до сих пор в детстве,только тебя всем жалко и никто не обижает,потому что дурачок)))пока пока лошара!примерно одному долбаебу за 3 месяца я могу время уделить)))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 12 марта 2017, 19:43

      ты сам посмешищееее!ебаное к тому же)))

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 12 марта 2017, 19:57

      я же говорил хамло невоспитанное!!! иди опохмелились, тварь бестолковая. Вся правда в том, что у тебя до сих пор пукан горит!!!! раз ты меня минусовал, значит я тебя задел за живое. Ты наверно не знаешь, что на правду нельзя обижаться!!!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 12 марта 2017, 20:08

      да ты пустышка с нулевым мнением,на которое всем плевать и мне в том числе,можешь продолжать говорить что угодно,как угодно и кому угодно))))а горит у меня только пламя в камине!)))и запомни,что по себе людей не судят дятел!)а пока будь в минусе осел)))

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 12 марта 2017, 20:10

      по-твоему осел тот кто в минусе???? ))))

      -2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 12 марта 2017, 23:25

      по-моему осел только и мог обратить на это внимание!)чтд

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 12 марта 2017, 23:28

      вы оба упоротые долбаебы!!!))))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 12 марта 2017, 23:30

      все это кто???один-два человека идиота???))ты мудак-расист редкостный и буре барсоглор тупорылый)))кто еще????над вами скорее стебутся здесь большинство и правильно делают!факты остаются фактами!!!увы,но это так!))два ушлепка видят друг друга издалека)))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 12 марта 2017, 23:30

      в историю вошел сегодня твой зенит))))

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > ZenitGunner 12 марта 2017, 23:40

      можешь на мои коменты лайки поставить, а то это чмо рейтинг весь в минус сделал!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 14 марта 2017, 19:49

      в том то и дело!если бы вы знали что нибудь о футболе,а так один мудак оправдывает 5 дней барсу,а другой ваще расист идиот с гнилым ебливым ртом)))выводы и делать не надо))глоры тупорылые)))вы нашли друг друга пидрилы околофутбольные))забавные такие дятлы)

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > ZenitGunner 14 марта 2017, 19:52

      в четверг увидишь на что Ростов способен))МЮ тем более из КА вылетел,так что у "мужиков"остались ничтожные шансы выйти дальше,примерно как и у твоего зенита стать чемпионами в этом сезоне!)))кусок расиста))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 14 марта 2017, 19:58

      жалкий барса глор просит чтоб ему рейтинг подняли))))хахаххаха))))два упыря конченных)))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 14 марта 2017, 20:01

      попроси у барсоглоров)))вас здесь полно мудаков!а лучше создай новый аккаунт!Павел Буре 2.0 будешь)))идиот ебаный!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 14 марта 2017, 21:19

      я слышал вчера МЮ опять соснул у челси??? после ухода Сера алекса сосет как и его фанаты!!! а как же 100 миллионное дно погба??? а забыл он через 100 заиграет на 100 лямов!!!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > MU-fanatic 14 марта 2017, 21:21

      в по поводу минусов твоих, можешь меня минусовать сколько хочешь, этот рейтинг не на что не влияет!!!!! Хоть здесь реализуйся, если тебя все чмырят по жизни!!!! Дно бестолковое!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Павел Буре 14 марта 2017, 21:28

      МЮ проиграл по делу,а твое мнение по любому поводу не спрашивали,да и не интересно оно никому)))а быть в минусе это реально твое самое великое достижение и новое пристанище!так что шел нах глор вонючий)))был бы умнее игнорировал все бестолковые записи адресованные тебе дураку!)а пока умом ты не блеснул ни разу!вывод сам сделаешь,уже не маленький))

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