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    Глушаков доволен адаптацией новичков в «Спартаке»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил адаптацию новичков в команде, которые пришли в период зимнего трансферного окна. Напомним, красно-белые продолжают лидировать в турнирной таблице первенства, опережая «Зенит» на пять очков.

    – Ребята уже прижились в команде. Луис Адриано забил, Самедов штрафной, с которого забили, заработал. Другие ребята тоже, уверен, докажут, что их пригласили не зря.

    – После первой весенней встречи у людей, неравнодушных к «Спартаку» есть, судя по соцсетям, недовольство Ещенко. Обратили на это внимание?

    – Не заметил такого. Я всегда буду с Андреем, как и наши поклонники. Мы одна команда, одна семья с болельщиками. У всех случаются моменты, когда игра не идет, и не надо на Ещенко наговаривать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2017 07:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100645

      zigbert 9 марта 2017, 14:30

      Что и говорить состав ЧТО НАДО.По Ещенко скажу,ошибки есть,но в игре он выкладывается по полной.

      3
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      Рейтинг: +295

      ильиных 9 марта 2017, 13:05

      Самое главное Глушак доволен))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 марта 2017, 11:39

      Правильно никогда не забывайте что вы ОДНА КОМАНДА .Держитесь всегда вместе и вы будете побеждать

      2
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