Глушаков доволен адаптацией новичков в «Спартаке»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил адаптацию новичков в команде, которые пришли в период зимнего трансферного окна. Напомним, красно-белые продолжают лидировать в турнирной таблице первенства, опережая «Зенит» на пять очков.

– Ребята уже прижились в команде. Луис Адриано забил, Самедов штрафной, с которого забили, заработал. Другие ребята тоже, уверен, докажут, что их пригласили не зря.

– После первой весенней встречи у людей, неравнодушных к «Спартаку» есть, судя по соцсетям, недовольство Ещенко. Обратили на это внимание?

– Не заметил такого. Я всегда буду с Андреем, как и наши поклонники. Мы одна команда, одна семья с болельщиками. У всех случаются моменты, когда игра не идет, и не надо на Ещенко наговаривать.