Пике: «После этой победы многие займутся любовью»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что победа его команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ» была достигнута в том числе за счет невероятной поддержки болельщиков.

«Знаете, больницам и роддомам в ближайшие 9 месяцев надо нанять много акушерок, потому что сегодня многие займутся любовью.

Раньше при таких раскладах при счете 3:1 многие люди ушли бы со стадиона, но сегодня они остались и помогали нам до самого конца. Кажется, что новое поколение болельщиков сильнее верит в команду, и оно сумело объединиться даже с теми, кто верил не так сильно.

Многие люди хотели нас похоронить, но мы показали, как хотим побеждать. Нас хотели похоронить такие тренеры, как Сакки, Доменек – я могу назвать целый список других тренеров... Но мы показали свое желание. Мы все еще живы», – сказал Пике.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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