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    Пике: «После этой победы многие займутся любовью»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что победа его команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ» была достигнута в том числе за счет невероятной поддержки болельщиков.

    «Знаете, больницам и роддомам в ближайшие 9 месяцев надо нанять много акушерок, потому что сегодня многие займутся любовью.

    Раньше при таких раскладах при счете 3:1 многие люди ушли бы со стадиона, но сегодня они остались и помогали нам до самого конца. Кажется, что новое поколение болельщиков сильнее верит в команду, и оно сумело объединиться даже с теми, кто верил не так сильно.

    Многие люди хотели нас похоронить, но мы показали, как хотим побеждать. Нас хотели похоронить такие тренеры, как Сакки, Доменек – я могу назвать целый список других тренеров... Но мы показали свое желание. Мы все еще живы», – сказал Пике.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

    «Роддомам через девять месяцев надо будет нанять много акушерок». Как мир отреагировал на камбэк «Барсы»

    Источник: AS

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    09.03.2017 07:44
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 9 марта 2017, 17:11

      особенно будет любовь у болельщиков ПСЖ с судьёй)))

      -1
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      Рейтинг: +10

      go_druzhko 9 марта 2017, 14:45

      пике дурак

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 9 марта 2017, 11:02

      Еще раз доказывает что Пике умственно отсталый....

      0
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    • ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 9 марта 2017, 09:27

      Чувак диградирует потихой, видать мяч в голову часто прилетал. Какая связь, между тем и тем???)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 марта 2017, 09:13

      бедная старушка Шакира что он с ней сделает после такого реванша

      0
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    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 9 марта 2017, 08:27

      Я бы тоже не отказался заняться любовью с шакирой

      -1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > agil 9 марта 2017, 08:34

      Кулаковой???

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 9 марта 2017, 08:13

      Про Сакки это точно. Несколько раз высказывался негативно про Барсу. Я даже пару минусов за свои комментарии получил(

      0
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      ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Jenea83 9 марта 2017, 10:37

      От него?

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 > Dimonadze 9 марта 2017, 11:01

      Видимо да )))))

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 марта 2017, 08:09

      Жерар молодчик! Красиво сказал! Барса с победой! Я в вас верил!

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      Рейтинг: +288

      NotFound 9 марта 2017, 08:05

      Руководство ПСЖ с Унаи Эмери точно ))

      1
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