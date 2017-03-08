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    Фанаты «Ростова» решили подать пример гостеприимства всем перед матчем с «МЮ»

    Болельщики «Ростова» решили провести акцию Gentlefan в отношении болельщиков «Манчестер Юнайтед» перед матчем команд в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

    «Содержание данного мероприятия заключается в том, что на входе на гостевой сектор болельщикам с Туманного Альбиона будут выдаваться теплые пледы, для того чтобы они не замерзли! Всем известно, что погода в марте непредсказуема, и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях!

    Уже в следующем году нас ожидает историческое событие – чемпионат мира 2018 года! Наш город посетят десятки тысяч болельщиков! Мы как город-организатор должны будем приложить все усилия к тому, чтобы пребывание в нашем городе было максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков. Данной акцией мы хотим подать пример для всех жителей нашей страны! И самое главное – развенчать миф о том, что у нас небезопасно. Ждем! Приезжайте! Почувствуйте наше тепло!» – говорится в сообщении болельщиков «Ростова».

    Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 9 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 10:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 13:10

      Вообще-то неплохая мысль и действие.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 марта 2017, 21:50

      Отличная мысль!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 марта 2017, 20:16

      Правильно, парни! Южане должны подать пример цивилизованной поддержки своей геройской команды. Вперед, Ростов! Весь юг России за вас!

      2
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      Рейтинг: +21

      Сергей1234 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 9 марта 2017, 12:01

      Дебил!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 марта 2017, 17:44

      Такой жест должен вызвать уважение к нашим....после такого англичане должны наших болел встречать с виски)))

      0
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      Рейтинг: +21

      Сергей1990 8 марта 2017, 15:03

      Почему не относиться так к своим болельщикам ? Чем фанаты Спартака, ЦСКА, Зенита и других команд хуже ? Начните сначала своих болельщиков на стадион пускать нормально а потом уже выпендривайтесь перед приезжими. И это касается не только Ростова а всех стадионов страны. Только в Москве более менее все отлажено по входу и выходу. А так к сожаление этот красивый жест выглядит как обычная показуха.

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      Рейтинг: +21

      Сергей1990 > Ardenn 8 марта 2017, 18:56

      Я не говорю о том что ничего не надо делать. Я говорю о последовательности. Никому не нужны эти пледы когда ты на стадион заходишь 2 часа. Или плед это отличная акция когда тебя не выпускают со стадиона 2 часа в мороз конечно с пледом лучше ) но тебя это мало волнует когда ты опаздываешь на самолет или поезд а следующий только завтра например ) если ты гонял ты понимаешь о чем я говорю если нет то тут не о чем разговаривать потому что ты не знаешь о чем говоришь. Прекрасная идея встречать хорошо гостей, но только тогда когда ты и своих людей встречаешь хорошо. Если после этой акции всем в Ростове будут приносить бесплатно плед и чай в мороз я только за почему нет. Но если это разовая акция то это просто пыль в глаза и это смешно) кстати в Ростове днем +21 так что это в двойне нелепо. Сомневаюсь что вечером там адские холода

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 20:19

      Ты - тролль, я понял. Поэтому тебя будут только игнорировать. Ничего больше не пиши.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 8 марта 2017, 13:18

      главное чтобы эти английские свиньи себя достойно вели!!!! а то они могут на такое гостеприимство говном ответить!!! а ростовчане молодцы

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      Рейтинг: +95

      demir301 8 марта 2017, 12:21

      Действительно,достойно похвалы!Молодцы!

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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 8 марта 2017, 11:55

      молодчики

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      Рейтинг: +377

      bringing 8 марта 2017, 11:49

      Respekt!

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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 8 марта 2017, 11:40

      Ростов опять радует! Пример для всех ;-)

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