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  • Фанаты «Ростова» решили подать пример гостеприимства всем перед матчем с «МЮ»

Фанаты «Ростова» решили подать пример гостеприимства всем перед матчем с «МЮ»

8 марта 2017, 10:32
16

Болельщики «Ростова» решили провести акцию Gentlefan в отношении болельщиков «Манчестер Юнайтед» перед матчем команд в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Содержание данного мероприятия заключается в том, что на входе на гостевой сектор болельщикам с Туманного Альбиона будут выдаваться теплые пледы, для того чтобы они не замерзли! Всем известно, что погода в марте непредсказуема, и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях!

Уже в следующем году нас ожидает историческое событие – чемпионат мира 2018 года! Наш город посетят десятки тысяч болельщиков! Мы как город-организатор должны будем приложить все усилия к тому, чтобы пребывание в нашем городе было максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков. Данной акцией мы хотим подать пример для всех жителей нашей страны! И самое главное – развенчать миф о том, что у нас небезопасно. Ждем! Приезжайте! Почувствуйте наше тепло!» – говорится в сообщении болельщиков «Ростова».

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 9 марта.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед
Комментарии (16)
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андрей андреев
1488958898
Всё будет нормально.В Ростове люди адекватные.Большинство
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Pro100Kid
1488959781
Вот такие акции должны проводиться и так себя надо вести,а не матом орать и фаеры жечь...Молодцы!
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Дополнительная минута
1488963355
молодчики
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demir301
1488964864
Действительно,достойно похвалы!Молодцы!
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СашкаГуров
1488968324
главное чтобы эти английские свиньи себя достойно вели!!!! а то они могут на такое гостеприимство говном ответить!!! а ростовчане молодцы
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Сергей1990
1488974615
Почему не относиться так к своим болельщикам ? Чем фанаты Спартака, ЦСКА, Зенита и других команд хуже ? Начните сначала своих болельщиков на стадион пускать нормально а потом уже выпендривайтесь перед приезжими. И это касается не только Ростова а всех стадионов страны. Только в Москве более менее все отлажено по входу и выходу. А так к сожаление этот красивый жест выглядит как обычная показуха.
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a-rakhmatov
1488984253
Такой жест должен вызвать уважение к нашим....после такого англичане должны наших болел встречать с виски)))
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Тамхар
1488993403
Правильно, парни! Южане должны подать пример цивилизованной поддержки своей геройской команды. Вперед, Ростов! Весь юг России за вас!
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ЖОРРО
1488999014
Отличная мысль!
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vgarakh
1489054248
Вообще-то неплохая мысль и действие.
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