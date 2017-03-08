Фанаты «Ростова» решили подать пример гостеприимства всем перед матчем с «МЮ»

Болельщики «Ростова» решили провести акцию Gentlefan в отношении болельщиков «Манчестер Юнайтед» перед матчем команд в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Содержание данного мероприятия заключается в том, что на входе на гостевой сектор болельщикам с Туманного Альбиона будут выдаваться теплые пледы, для того чтобы они не замерзли! Всем известно, что погода в марте непредсказуема, и мы как гостеприимные хозяева должны позаботиться о своих гостях!

Уже в следующем году нас ожидает историческое событие – чемпионат мира 2018 года! Наш город посетят десятки тысяч болельщиков! Мы как город-организатор должны будем приложить все усилия к тому, чтобы пребывание в нашем городе было максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков. Данной акцией мы хотим подать пример для всех жителей нашей страны! И самое главное – развенчать миф о том, что у нас небезопасно. Ждем! Приезжайте! Почувствуйте наше тепло!» – говорится в сообщении болельщиков «Ростова».

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 9 марта.