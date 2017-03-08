Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Наполи» и продолжит борьбу в 1/4 финала

Первый тайм очень классно сыграли Неаполитанцы....а второй тайм классно сыграл Серхио Рамос....жаль Наполи,отличную игру и настрой показали в первом тайме!Жаль Реал,слабоватая оборона и атака...За то очень рад за Серхио Рамоса!!!Капитанище!!!!)))) P.S.Болельщик Реала.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» в гостях переиграл «Наполи».
Неаполитанцы забили первыми: на 24-й минуте отличился полузащитник Дрис Мертенс. На 52-й минуте после подачи углового защитник сливочных Серхио Рамос сравнял счет. Еще через пять минут он же и снова после подачи с угла поля вывел мадридцев вперед. А уже в компенсированное время третий мяч в сетку ворот «адзурри» отправил нападающий Альваро мората.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Наполи (Италия) – Реал (Испания) – 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Мертенс, 24; 1:1 – Рамос, 52; 1:2 – Рамос, 57; 1:3 – Мората, 90.
Первый матч – 1:3