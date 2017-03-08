Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Наполи» и продолжит борьбу в 1/4 финала

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» в гостях переиграл «Наполи».

Неаполитанцы забили первыми: на 24-й минуте отличился полузащитник Дрис Мертенс. На 52-й минуте после подачи углового защитник сливочных Серхио Рамос сравнял счет. Еще через пять минут он же и снова после подачи с угла поля вывел мадридцев вперед. А уже в компенсированное время третий мяч в сетку ворот «адзурри» отправил нападающий Альваро мората.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Наполи (Италия) – Реал (Испания) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Мертенс, 24; 1:1 – Рамос, 52; 1:2 – Рамос, 57; 1:3 – Мората, 90.

Первый матч – 1:3

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