Конте: «Доволен победой над «Вест Хэмом». «Челси» провел хороший матч»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился наблюдениями от победы над «Вест Хэмом» (2:1) в гостевом матче 27-го тура АПЛ. Итальянский специалист подчеркнул, что его команда провела хорошую игру.

«Челси» провел хороший матч. Мы контролировали ход игры. Обидно, что не удержали свои ворота в неприкосновенности и пропустили в концовке. Нам нужно прибавлять в этом компоненте.

Я доволен победой. Нам нужно продолжать в том же духе. Впереди – встреча в Кубке Англии с «МЮ», нужно подготовиться», – сказал Конте.

Напомним, что матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в Лондоне 13 марта.