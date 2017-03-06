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  • Селюк: «Луис Адриано поцеловал спартаковский ромбик? Фальшь»

Селюк: «Луис Адриано поцеловал спартаковский ромбик? Фальшь»

6 марта 2017, 19:47
18

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил недоумение поступком нападающего «Спартака» Луиса Адриано, который после забитого в ворота «Краснодара» гола в матче 18-го тура РФПЛ поцеловал эмблему московского клуба. По словам функционера, в данном действии бразильца присутствует много наигранности и фальши.

– Как он может целовать спартаковский ромбик?!

– А что вас смущает?

– Человек восемь лет отыграл за «Шахтер». Сейчас оказался в «Спартаке» и через два месяца уже целует ромбик! Уму непостижимо! Не верю я в это – фальшь! Я уважаю Гвардиолу. Он работал в «Баварии», сейчас в «Манчестер Сити», но всегда говорит, что в его сердце только одна команда – «Барселона». А Луис Адриано…

– Не верите, что он продолжит забивать?

– Нет. Если с ним играть плотно, он сразу теряется… Так что играй со «Спартаком» Каборе, Адриано такой шанс не получил бы! Я против этого футболиста. Он ведет себя наигранно. Фальшь.

Напомним, Луис Адриано перешел в «Спартак» минувшей зимой, подписав с московским клубом контракт, рассчитанный до 2020 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Селюк Дмитрий
Комментарии (18)
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Супермачо
1488819193
Поцелуй своё бревно Траоре в задницу! Искренне!
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OldenVad
1488819777
Кто ты Селюк и чего добился?! Это были эмоции и вполне искренние. Принадлежность клубу в данном моменте на 2м плане. Лично мое мнение
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Zly
1488820451
Наверное бомбит от того что его бревна Спартак не взял
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filosof sparty
1488821653
Да у него там был взрыв эмоций!, Вы глаза его видели!? Даже Станиславский поверил бы...
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опус 2
1488822984
Тварь этот Селюк ! Всё испоганит ,к чему не прикоснётся !
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Andrey160268
1488824342
Бррррр!!!! Бесит этот селюк!
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T 72
1488824574
Уверен Селюк целует жопы чтоб подороже продать своих немногих игроков абсолютно искренне)
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Alex Flash
1488826227
Думал,что сказал что-то умное.Оказалось-опять облажался. Количество нахалявозаработанных бабок явно не соответствует другим качествам. Да,и вообще,пора прекращать печатать новости,которые бесят основную массу читателей
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Mr Abdullaev
1488828617
Опять Селюк
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Робинзон
1488832832
что Селюк что Червяк неприятные люди .
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