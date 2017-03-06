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    Селюк: «Луис Адриано поцеловал спартаковский ромбик? Фальшь»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил недоумение поступком нападающего «Спартака» Луиса Адриано, который после забитого в ворота «Краснодара» гола в матче 18-го тура РФПЛ поцеловал эмблему московского клуба. По словам функционера, в данном действии бразильца присутствует много наигранности и фальши.

    – Как он может целовать спартаковский ромбик?!

    – А что вас смущает?

    – Человек восемь лет отыграл за «Шахтер». Сейчас оказался в «Спартаке» и через два месяца уже целует ромбик! Уму непостижимо! Не верю я в это – фальшь! Я уважаю Гвардиолу. Он работал в «Баварии», сейчас в «Манчестер Сити», но всегда говорит, что в его сердце только одна команда – «Барселона». А Луис Адриано…

    – Не верите, что он продолжит забивать?

    – Нет. Если с ним играть плотно, он сразу теряется… Так что играй со «Спартаком» Каборе, Адриано такой шанс не получил бы! Я против этого футболиста. Он ведет себя наигранно. Фальшь.

    Напомним, Луис Адриано перешел в «Спартак» минувшей зимой, подписав с московским клубом контракт, рассчитанный до 2020 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2017 19:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 марта 2017, 06:26

      Слышь, Селюк, иди ты нах.. Может поцеловав эмблему он показал , что действительно хочет играть за Спартак, а не просто бабло сшибать? и причем тут Гвардиола ? что теперь все должны вести себя как Гвардиола? Ну давайте скажем Игнашу , чтоб ЦСКА нах.. послал он же из Локо? Давайте скажем Энрике , чтобы сливал матчи Барсы он же из Реала?

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 марта 2017, 23:40

      что Селюк что Червяк
      неприятные люди
      .

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 6 марта 2017, 22:30

      Опять Селюк

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 6 марта 2017, 21:50

      Думал,что сказал что-то умное.Оказалось-опять облажался. Количество нахалявозаработанных бабок явно не соответствует другим качествам.
      Да,и вообще,пора прекращать печатать новости,которые бесят основную массу читателей

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 6 марта 2017, 21:22

      Уверен Селюк целует жопы чтоб подороже продать своих немногих игроков абсолютно искренне)

      4
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      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > T 72 6 марта 2017, 21:33

      и причем всегда разные

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 6 марта 2017, 21:19

      Бррррр!!!! Бесит этот селюк!

      2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Andrey160268 7 марта 2017, 00:14

      ага)

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 марта 2017, 21:03

      Горит просто у селюка, что его бревна никому не нужны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 6 марта 2017, 20:56

      Тварь этот Селюк ! Всё испоганит ,к чему не прикоснётся !

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2017, 20:53

      Кто вообще у этой жабы интервью берет??????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 марта 2017, 20:34

      Да у него там был взрыв эмоций!, Вы глаза его видели!? Даже Станиславский поверил бы...

      3
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