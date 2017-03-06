Селюк: «Луис Адриано поцеловал спартаковский ромбик? Фальшь»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил недоумение поступком нападающего «Спартака» Луиса Адриано, который после забитого в ворота «Краснодара» гола в матче 18-го тура РФПЛ поцеловал эмблему московского клуба. По словам функционера, в данном действии бразильца присутствует много наигранности и фальши.

– Как он может целовать спартаковский ромбик?!

– А что вас смущает?

– Человек восемь лет отыграл за «Шахтер». Сейчас оказался в «Спартаке» и через два месяца уже целует ромбик! Уму непостижимо! Не верю я в это – фальшь! Я уважаю Гвардиолу. Он работал в «Баварии», сейчас в «Манчестер Сити», но всегда говорит, что в его сердце только одна команда – «Барселона». А Луис Адриано…

– Не верите, что он продолжит забивать?

– Нет. Если с ним играть плотно, он сразу теряется… Так что играй со «Спартаком» Каборе, Адриано такой шанс не получил бы! Я против этого футболиста. Он ведет себя наигранно. Фальшь.

Напомним, Луис Адриано перешел в «Спартак» минувшей зимой, подписав с московским клубом контракт, рассчитанный до 2020 года.