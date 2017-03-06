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  • «МЮ» рекомендовал болельщикам не носить в Ростове-на-Дону клубную атрибутику, чтобы не привлекать внимание

«МЮ» рекомендовал болельщикам не носить в Ростове-на-Дону клубную атрибутику, чтобы не привлекать внимание

6 марта 2017, 19:23
40

Руководство «Манчестер Юнайтед» накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» обратился к собственным болельщикам с рекомендациями по поведению в Ростове-на-Дону.

Сообщается, что фанатам «красных дьяволов» посоветовали не надевать клубную атрибутику и проявлять всяческую активность в людных местах, чтобы не быть атакованными российскими болельщиками и не повторить стычек, которые случились между российской и английской сторонами на Евро-2016.

Отметим, что на первом матче «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» ожидается около 400 болельщиков английского клуба. Встреча пройдет 9 марта на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: Daily Mail
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед
Комментарии (40)
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maksspartak
1488817488
блин как ни крути , но все равно что то будет
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Chernyi Lis
1488817718
)))))вот плять сикуны аа..то обсикались на высшем уровне что введут фанатские бои в спорт..там тоже не будет медалей..щас здесь гнилую пропаганду пускают своим..да не тронут вас..если выеб..не будут!
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agil
1488818163
Мания.. Мания... Или просто все средства хороши чтобы показать в плохом виде Россию... Ростов прекрасный город и прекрасные люди там и болельщики....
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kykyi
1488818226
Речи г-на Лебедева дают свои плоды.
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Тамхар
1488818419
Тю, дурные. Вы ж не в Москву и не в С-Петербург едете! Только не провоцируйте и все будет нормально. Пиво в Ростове тоже есть. Но не быковать! Готовьтесь к тому, что Ростов вам вставит в первом матче. Ну а дальше уж, у вас, как получится.
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zico2205
1488822065
Ростов- гостеприимный город !!! Но как сказал Александр Невский- " Кто к нам с мечом придет....." ...........Поэтому ,господа англичане, ведите себя прилично и вас никто не тронет...И дело совсем не в клубной атрибутике....А то что вы англичане- вас вычислят моментально, особенно в Ростове...Так что милости просим ...Но не более...
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Тяп-Ляп.
1488822374
Клубную атрибутику не надевайте,а лучшЫ штаны с гульфиком сзади.
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GoLenaStop
1488824261
Дебилы, плять!...
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dimid
1488830415
никто не приедет)))
Ответить
vgarakh
1488874328
Не будут наглеть и никто их не тронет
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