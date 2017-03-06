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    «МЮ» рекомендовал болельщикам не носить в Ростове-на-Дону клубную атрибутику, чтобы не привлекать внимание

    Руководство «Манчестер Юнайтед» накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» обратился к собственным болельщикам с рекомендациями по поведению в Ростове-на-Дону.

    Сообщается, что фанатам «красных дьяволов» посоветовали не надевать клубную атрибутику и проявлять всяческую активность в людных местах, чтобы не быть атакованными российскими болельщиками и не повторить стычек, которые случились между российской и английской сторонами на Евро-2016.

    Отметим, что на первом матче «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» ожидается около 400 болельщиков английского клуба. Встреча пройдет 9 марта на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Daily Mail

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    06.03.2017 19:23
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 7 марта 2017, 15:25

      Кому они нужны...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 марта 2017, 11:12

      Не будут наглеть и никто их не тронет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 6 марта 2017, 23:44

      Чувствуют косяк, бздят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 6 марта 2017, 23:05

      Баварцев не тронули а с англичанами и тем более нет смысла мораться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 6 марта 2017, 23:00

      никто не приедет)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 марта 2017, 22:41

      На нашей пусть говорят и проблем не будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 марта 2017, 21:24

      Главное сейчас - не опозориться в игре. Всё остальное - всего лишь атрибутика...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 6 марта 2017, 21:17

      Дебилы, плять!...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 6 марта 2017, 21:25

      Прям, как Лавров....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Par Mezan 6 марта 2017, 21:42

      Маша Захарова затесалась, политику РФ продвигает в массы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > kykyi 6 марта 2017, 23:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да ты охеревший бабкин внук я смотрю ! Даже внучка потому что мудик так не делает как ты сам как крыса минусуешь когда тебе тоже самое делают сразу ныть начинаешь !!! Этл мне от таких как ты баб - крыс смешно!

      -5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Dellleone 7 марта 2017, 06:50

      Не трогай ты этого либерала. От него постоянно политическим говном несёт.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Dellleone 7 марта 2017, 06:59

      Смейся дальше.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Black Giz 7 марта 2017, 11:12

      Да я уже понял что это тип из партии слабозадых. Спасибо!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > kykyi 7 марта 2017, 11:16

      Над такими как ты заднеприводными девками только смеяться и можно! Давай подотри слезки можешь минус поставить если тебя это успокаивает тихушница.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 6 марта 2017, 21:08

      что, простите? провокация через СМИ? очередная? да не может этого быть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 марта 2017, 20:48

      лучше вообще не приезжать..

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