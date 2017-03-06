«МЮ» рекомендовал болельщикам не носить в Ростове-на-Дону клубную атрибутику, чтобы не привлекать внимание

Руководство «Манчестер Юнайтед» накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» обратился к собственным болельщикам с рекомендациями по поведению в Ростове-на-Дону.

Сообщается, что фанатам «красных дьяволов» посоветовали не надевать клубную атрибутику и проявлять всяческую активность в людных местах, чтобы не быть атакованными российскими болельщиками и не повторить стычек, которые случились между российской и английской сторонами на Евро-2016.

Отметим, что на первом матче «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» ожидается около 400 болельщиков английского клуба. Встреча пройдет 9 марта на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:00 по московскому времени.