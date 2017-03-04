Бундеслига. «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом», сократив отставание от «Баварии»

В матче 23-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях сыграл вничью с «Аугсбургом» – 2:2. Голами в составе «быков» отметились Тимо Вернер и Марвин Комппер.

Таким образом, клуб из Лейпцига, располагающийся на втором месте в турнирной таблице, набрал 49 очков и сократил отставание от лидирующей «Баварии» до четырех баллов. Но при этом мюнхенский клуб имеет игру в запасе. «Аугсбург» же поднялся на 12-ю строчку.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

Аугсбург – РБ Лейпциг – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Стафилидис, 19; 1:1 – Вернер, 25; 1:2 – Комппер, 52; 2:2 – Хинтереггер, 60.

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