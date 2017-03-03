Конте: «Интер»? Здесь все ясно: я хочу остаться в «Челси» и построить с клубом что-то серьезное»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что не планирует покидать команду по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что итальянский специалист летом может возглавить «Интер».

«В этой ситуации все ясно: я пришел в «Челси», чтобы построить что-то серьезное. Скучаю без семьи, которая находится в Италии, но думаю над тем, чтобы переместить ее в Англию. Я надеюсь остаться в «Челси» на долгие годы и выиграть с клубом много трофеев», – сказал Конте.

Напомним, Конте возглавил лондонскую команду минувшим летом. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до середины 2019 года. На данный момент синие единолично возглавляют турнирную таблицу АПЛ, имея 10-очковое преимущество над ближайшим преследователем.