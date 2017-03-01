Конте согласился возглавить «Интер»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона возглавит «Интер», сообщает Tuttosport. Китайские владельцы итальянского клуба предложили специалисту контракт на четыре года. Его ежегодная зарплата составит 15 миллионов евро. Изначально ему предлагалось 11 миллионов, но Конте отказался от такой суммы.

Сейчас представители китайского консорциума ведут переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем о досрочном расторжении контракта с лондонским клубом. Стоит напомнить, что Конте возглавил «Челси» перед стартом текущего сезона.

После 26 туров синие возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.