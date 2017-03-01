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    Конте согласился возглавить «Интер»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона возглавит «Интер», сообщает Tuttosport. Китайские владельцы итальянского клуба предложили специалисту контракт на четыре года. Его ежегодная зарплата составит 15 миллионов евро. Изначально ему предлагалось 11 миллионов, но Конте отказался от такой суммы.

    Сейчас представители китайского консорциума ведут переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем о досрочном расторжении контракта с лондонским клубом. Стоит напомнить, что Конте возглавил «Челси» перед стартом текущего сезона.

    После 26 туров синие возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 11:03
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 2 марта 2017, 15:17

      Что здесь за бред молокососы развели!!!Он в Челси на долго инфа 100%!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 1 марта 2017, 20:35

      Источник сам придумал?

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 марта 2017, 19:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Переход вполне реален, если только личностные амбиции не помещают, ведь он играл в Юве! Лучше уж тренировать именитый клуб Интер, чем среднячка АПЛ, внезапно разбогатевшего за последние 13 лет и только за счет денег добивающегося результатов

      -4
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      Рейтинг: +54

      BloodBow > diadushka 1 марта 2017, 20:25

      "только за счет денег добивающегося результатов" - кто бы говорил, Челси давно получает с трансферов больше, чем тратит, не то что МЮ

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > BloodBow 1 марта 2017, 20:31

      И какие же у них громкие трансферы есть по продажам? На Ивановиче много заработали?))) Как бы там ни было, но Челси понадобится еще очень много лет успешных выступлений, чтобы с МЮ или Интером встать в один ряд!

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > diadushka 1 марта 2017, 21:47

      Вот ты смешной)
      Можно подумать - китайские миллиардеры будут поднимать игру Интера боевым духом и итальянскими традициями)))

      -1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 марта 2017, 18:33

      Клинический бред.

      2
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 1 марта 2017, 17:16

      если чемпионство возмет никуда не уйдет

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 1 марта 2017, 16:56

      Классный тренер, но если он поведется на деньги уважение пропадет!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Hangeldi 1 марта 2017, 18:56

      поведясь на деньги, он возглавил бы один из китайских клубов или Зенит! А перейдя в Интер, он поведется на ИМЯ клуба, и только потом - деньги)

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 марта 2017, 16:42

      Глупость какая,никуда он не уйдёт! Может это способ повысить зарплату после чемпионства?Денег то у Абрама наворовано ну не как не меньше чем у каких-то китайцев.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 1 марта 2017, 15:19

      ТАКАААААЯ ЖИРНАЯ УТКА..
      Жесть..)

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 1 марта 2017, 14:33

      Будет в Челси!!!

      0
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 1 марта 2017, 14:23

      очередная КРЯ КРЯ, не верьте никому Конте будет играть в ЛЧ с Челси в следующем сезоне, не для того он команду строил чтобы вот так уйти

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Александр 13 1 марта 2017, 14:33

      а что он собственно строил-то?))) состав и так чемпионский у него, который и с Моуром бы защитил титул, если бы кому-то не понадобилось слить его

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > dolf666 1 марта 2017, 15:22

      Что защитил бы? Титул? Ты под кайфом что ли?

      Или в твоей ВООБРАЖЛЯНДИИ Челси - действующий чемпион Англии, а вовсе не занял с твоим Моуром почетное 10 место, с отставанием от лидера в 31 очко?

      -1
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 > dolf666 1 марта 2017, 15:44

      Protosser тебе за меня ответил, а если тебе так нравится Моуриньё то пойди и уединись с его фотографей в туалете

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Protosser 2 марта 2017, 12:22

      объясню для идиота, заодно и для идиота "Александр 13", в прошлом сезоне Челси был действующим чемпионом, значит в прошлом сезоне Челси защищал титул, и защитил бы, если б некоторые личности не решили убрать Моуриньо, а лучший способ убрать такого тренера - это проигрывать всем подряд.

      но я к тому, что у Конте ровно тот же костяк игроков, те же лидеры, которые победили в АПЛ в 14/15, так что мне видимо не понять что Конте там блять такого настроил..

      -1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Александр 13 2 марта 2017, 12:25

      у меня есть жена, с которой я уединяюсь.
      подрочить на фотку Моура можешь сам, как вы дрочили на него в 2015-м и во все предыдущие чемпионства, а теперь вдруг плохой стал для вас. глорьё ебаное

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      Рейтинг: -186

      Protosser > dolf666 3 марта 2017, 10:13

      А, я идиот?) Это говорит человек, который заявляет, что Моуринью зря уволили, и он только-только разгонялся...
      16-е место после 16 туров, 15 набранных очков из 48 возможных.
      Чувак к успеху шел..
      Да ты просто смешон)

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Protosser 3 марта 2017, 12:23

      где я говорил что Моур разгонялся?
      16-е место после 16 туров, это вот так вот играла команда чемпионов, без изменений в составе, без изменений в игре. Моур не управляет игроками с помощью джойстика. можешь сколько угодно про 16 место после 16 туров с пеной у рта кричать, всё равно тебе никто не поверит что это виноват исключительно Моур. все уже давно поняли что происходило в Челси в прошлом сезоне, ВСЕ ВСЕ ВСЕ, абсолютно ВСЕ, даже все эксперты мира, да даже фанаты Челси это знают, но ты видимо чисто по статистике прикалываешься)

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      Рейтинг: -186

      Protosser > dolf666 3 марта 2017, 14:36

      Я не знаю - кто там у тебя кричит с пеной у рта)
      И мне плевать - сливали этого тренера или нет.
      Даже если СЛИВАЛИ - это ЕГО проблемы, что он так настроил игроков.

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