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Конте согласился возглавить «Интер»

1 марта 2017, 11:03
50

Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона возглавит «Интер», сообщает Tuttosport. Китайские владельцы итальянского клуба предложили специалисту контракт на четыре года. Его ежегодная зарплата составит 15 миллионов евро. Изначально ему предлагалось 11 миллионов, но Конте отказался от такой суммы.

Сейчас представители китайского консорциума ведут переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем о досрочном расторжении контракта с лондонским клубом. Стоит напомнить, что Конте возглавил «Челси» перед стартом текущего сезона.

После 26 туров синие возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Трансферы Челси Интер Конте Антонио
Комментарии (50)
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Павел Буре
1488355865
Что за бред???? интересно автор этой статьи употребляет кокс???
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Juve1897
1488356208
Бред сивой кобылы.
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КАРАТ
1488357821
Абрамович продаст конте и купит дельбоске
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MaxOfMobbDeep
1488363447
Источник - бомбардир.ру Сами придумали?
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Александр 13
1488367387
очередная КРЯ КРЯ, не верьте никому Конте будет играть в ЛЧ с Челси в следующем сезоне, не для того он команду строил чтобы вот так уйти
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Protosser
1488370759
ТАКАААААЯ ЖИРНАЯ УТКА.. Жесть..)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1488382380
Клинический бред.
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diadushka
1488384091
Переход вполне реален, если только личностные амбиции не помещают, ведь он играл в Юве! Лучше уж тренировать именитый клуб Интер, чем среднячка АПЛ, внезапно разбогатевшего за последние 13 лет и только за счет денег добивающегося результатов
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Berikosha
1488389757
Источник сам придумал?
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Psih86
1488457029
Что здесь за бред молокососы развели!!!Он в Челси на долго инфа 100%!!!
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