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    Самый дешевый билет на матч «Ростов» – «МЮ» будет стоить 2 тысячи

    «Ростов» объявил о сроках продажи билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что 4 и 5 марта билеты смогут приобрести владельцы сезонных абонементов. На один абонемент можно будет купить только один билет. С 6 марта билеты поступят в свободную продажу онлайн и в кассах стадиона «Олимп-2». В целях борьбы со спекулянтами билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы.

    Стоит отметить, что самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей, а самый дорогой – в 16 тысяч.

    Матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта. Ответный поединок – 16 марта в Манчестере.

    Источник: ФК «Ростов»

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    03.03.2017 17:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 5 марта 2017, 20:38

      22 криво ноги можно смотреть в тв тоже самые криво ноги.за то 2000 в карман не так.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 марта 2017, 19:33

      Это стоит того!!!2000 рублей за то что бы посмотреть на МЮ в живую в своём городе....

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      Рейтинг: +11474

      alex1951 > ЖОРРО 5 марта 2017, 21:20

      и ты будешь этим счасливчиком?
      тогда торопись...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > alex1951 6 марта 2017, 14:18

      Я буду счастливчиком,который будет наблюдать за этим противостоянием по телевизору))))

      0
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      Рейтинг: +11474

      alex1951 > ЖОРРО 6 марта 2017, 23:41

      согласен
      я тоже как то в Ростов не рвусь
      хотя для нас цены на билеты
      совсем не смертельны

      1
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      Рейтинг: +11474

      alex1951 5 марта 2017, 10:43

      С самым дорогим ,еще можно согласиться,его и купят состоятельные челы,
      а вот ,как быть с детьми и пенсионерами ?
      Для них и 2000 штуки неподьемны!
      Бизнюки хэровы...

      2
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      Рейтинг: +51

      Buyan86 3 марта 2017, 20:58

      Мне не хватит моей зарплаты чтобы сходить на футбол и месяц жить с женой и ребенком...

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 3 марта 2017, 20:19

      а средняя зарплата 20 тыс, лучше пару дней поесть чем на футбол сходить.

      2
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      Рейтинг: +107

      nikita08 3 марта 2017, 20:18

      нормуль цена

      1
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      Рейтинг: +415

      radga 3 марта 2017, 19:52

      "самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей", и он в одном экземпляре будет разыгран - с аукциона, а оставшиеся билеты будут проданы по принципу кто больше даст.

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      Рейтинг: +244

      007abdul007 3 марта 2017, 18:04

      это не нормально

      1
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      Рейтинг: +114

      werty 3 марта 2017, 17:50

      Руководство Ростова очень радовались наверно, что попали на МЮ. Столько денег срубить получится

      3
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 3 марта 2017, 17:49

      В принципе не очень то и дорого, хотя 1500 руб, красная цена за такой матч

      -1
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