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  • Самый дешевый билет на матч «Ростов» – «МЮ» будет стоить 2 тысячи

Самый дешевый билет на матч «Ростов» – «МЮ» будет стоить 2 тысячи

3 марта 2017, 17:27
19

«Ростов» объявил о сроках продажи билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что 4 и 5 марта билеты смогут приобрести владельцы сезонных абонементов. На один абонемент можно будет купить только один билет. С 6 марта билеты поступят в свободную продажу онлайн и в кассах стадиона «Олимп-2». В целях борьбы со спекулянтами билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы.

Стоит отметить, что самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей, а самый дорогой – в 16 тысяч.

Матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта. Ответный поединок – 16 марта в Манчестере.

Источник: ФК «Ростов»
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед
Комментарии (19)
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ПФК ЦСКА Моscow
1488551850
и сколько народу будет? команде нужна поддержка, а они цены задирают
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spartach n1
1488552282
Надеюсь стадион соберут,поддержка нужна !
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Armagiddon
1488552574
В принципе не очень то и дорого, хотя 1500 руб, красная цена за такой матч
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werty
1488552657
Руководство Ростова очень радовались наверно, что попали на МЮ. Столько денег срубить получится
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007abdul007
1488553458
это не нормально
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radga
1488559966
"самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей", и он в одном экземпляре будет разыгран - с аукциона, а оставшиеся билеты будут проданы по принципу кто больше даст.
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nikita08
1488561524
нормуль цена
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трениришко
1488561584
а средняя зарплата 20 тыс, лучше пару дней поесть чем на футбол сходить.
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alex1951
1488699820
С самым дорогим ,еще можно согласиться,его и купят состоятельные челы, а вот ,как быть с детьми и пенсионерами ? Для них и 2000 штуки неподьемны! Бизнюки хэровы...
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САНЁК17
1488735518
22 криво ноги можно смотреть в тв тоже самые криво ноги.за то 2000 в карман не так.
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