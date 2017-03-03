Самый дешевый билет на матч «Ростов» – «МЮ» будет стоить 2 тысячи

«Ростов» объявил о сроках продажи билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что 4 и 5 марта билеты смогут приобрести владельцы сезонных абонементов. На один абонемент можно будет купить только один билет. С 6 марта билеты поступят в свободную продажу онлайн и в кассах стадиона «Олимп-2». В целях борьбы со спекулянтами билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы.

Стоит отметить, что самый дешевый билет обойдется болельщикам в 2 тысячи рублей, а самый дорогой – в 16 тысяч.

Матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта. Ответный поединок – 16 марта в Манчестере.